靈媒、工地與冷戰暴力 北美館揭曉TFAM個展徵件結果
北美館今天揭曉114年TFAM年度個展徵件結果，4位藝術創作者及其展覽計畫分別為：李紫彤 「力求失真的嗓音」、柯良志 「雙鉤廓填－柯良志創作個展」、徐瑞謙「翻閱165頁的厚度」、彭弘智 「未完成之作——當靈媒作為編劇」。4檔TFAM個展預計明年下半年於北美館三樓展出。
北美館表示，本屆評審包含館內外7位委員，分別為劉俊蘭、賴香伶、陳泰松、黃建宏、黃舒屏、王俊傑、蘇珀琪。
李紫彤「力求失真的嗓音」透過參與式寫作計畫，邀集各國民眾分享冷戰後遭受政治暴力的親友經歷，而後由作家、歷史學家等「迎靈者」為其創造社群帳號並同理為各個角色發言。另一件實驗紀錄片以去中心精神與人類學田野方法，探索國家或群體中的少數如何療癒過去的創傷，以及創作與政治敘事在社會中的進程。
「雙鉤廓填－柯良志創作個展」取自工地外圍鐵皮的觀察經驗，常由油漆以「雙鉤廓填」法描繪工程資訊文字，藝術家探討書法和現代商業字體、當下與臨摹之間的交叉思考，一種既人工又機械式的矛盾狀態。透過仿造工地圍籬的場域，將展場轉化為具臨場感的書寫計畫空間；另蒐集、取材自路上之非標準字，佐各式碑帖用筆加以臨寫，提供觀眾思索關於碑帖在翻刻之間不斷失真的狀態，以及對於觀看視野與大眾書寫的開拓。
徐瑞謙「翻閱165頁的厚度」，探索材料、物件的潛力，在沒有明確被定義用途的狀態下，藝術家透過切削、燒熔、堆疊與散落等動作後留下的痕跡，讓材料加工後仍是材料，形塑出不同觀看的視角，試圖開啟觀眾對於物質不同於往常的認知方式，從中體現生活中人與物交會之際，得以在其中游移感知的各種可能。
彭弘智 「未完成之作——當靈媒作為編劇」，探究台灣劇場界三位已逝觀念開拓者的影響，藝術家透過靈媒與觀落陰，與已故的劇作家溝通、跨界共創新作品，並透過相關表演團體合作，拍攝為電影式的影像內容，展覽亦嘗試以大型機械裝置，引領觀眾進入象徵另一個世界的通道空間，藉此探索超越知識論的可能性。
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