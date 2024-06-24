屏科實中8月開學 1千多人甄選25名老師

高鐵延伸屏東打造高鐵特定區，設置屏東科學園區，園區設立國立屏科實驗中學，是屏東縣第一所國立實驗中學，將在今年8月開學，學校在今年2到6月舉辦4次教師甄試，分階段、科目與特色課程發展能力，從1000多名教師中，甄選25名教師，錄取率僅不到2％，也從美國波士頓聘選2名外籍教師，教學團隊就位。

屏科實中校地位在屏東市六塊厝的高鐵特定區，校園工程今年4月23日動土，中學部前兩年獲大仁科技大學上課，預計2026年6月完成第一期校舍工程回到校本部。

屏科實中今年8月開學，招收國小到高中部學生，高中部從今年起參加免試分發屏東縣國三學生，將多一個國立屏科實驗高級中學，作為志願選填。

屏科實中籌備處主任、首任校長陳志偉說，學校硬體建設進度超前，屏科實中從2至6月辦理四次教師甄試，針對每階段、科目及特色課程發展能力，從1000多名教師甄選25名教師，錄取率僅不到2％，國際外籍教師甄選聯盟遠赴美國波士頓選聘2位外籍教師。每名老師均具專題研究及雙語教學能力。

屏科實中指出，4次教師甄試，以高中國文教師、高中實驗研究組長，各有119人報名、註冊組長110人報名，都各僅錄取1人，也有不少在北部教學的屏東人，也有屏東在地老師參加甄選。

校長陳志偉說，第一年屏東區招生高中部學生80名。課程發展，將規畫「屏科國際學」以半導體航太科技、淨零碳排國際素養及屏東在地地方文創為重要面向；另「屏科探究學」培養學生專題研究，能完成專題研究並配合外師指導以全英語專題研究發表，豐富高中學習歷程。

陳志偉說，學校在國科會、教育部及屏東縣政府及南部重要大學的全力支持，獲產學單位及計畫支援，每周彈性課程規畫「人工智慧知能及應用」的微課程、並安排到產業及研究單位參訪，舉辦大師講堂座談提供典範學習，引導學生開展視野，了解生涯方向。