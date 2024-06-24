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花蓮偏鄉小校 免費活動歡度暑假

聯合報／ 記者王思慧劉懿萱／連線報導
花蓮縣稻香國小暑假有直排輪、疊杯課程。圖／稻香國小提供
花蓮縣稻香國小暑假有直排輪、疊杯課程。圖／稻香國小提供

都市孩子熱中暑期營隊，花蓮偏鄉學校則是積極辦免費活動，不讓學生暑假空白。專家建議，其實孩子有能力自己規畫活動，只是家長容易認為不夠有目的性或學習性，家長可和孩子一起討論、事先規畫，避免虛度暑假光陰。

花蓮秀林鄉富世國小校長鄭嘉毅說，80名學生大多是太魯閣族，原本暑假會辦溯源活動，了解祖先遷徙足跡，今年遇地震山崩，只好取消，但7月仍有和勵馨基金會、政治大學IC部落社等辦營隊，鼓勵學生參加體驗。

瑞穗鄉舞鶴國小只有9名學生，校長連吳卿說，桌球是最方便、經濟實惠的運動，體育老師剛好是桌球專長，暑假會辦桌球訓練課程，學校也有英語營，皆免費。

吉安鄉稻香國小校長陳慈芳指出，暑假學校舉行幼小銜接課程，讓幼稚園學生提早適應國小生活，更有雙語課程；社團活動則有直排輪、疊杯動態課程。

新北丹鳳國小輔導主任許又夫建議，暑假不一定要報安親班，可考慮動態性營隊，或安排家庭旅遊，但別把時間全塞滿，應保留適當空白讓孩子休息。許也說，營隊應著重培養興趣、生活品味，不建議營隊以升學為導向，能讓孩子陶冶身心的營隊才是關鍵。

輔大兒童與家庭學系教授陳富美說，夏令營價位不代表品質，也不是暑假是否被善用的指標，親子共處的時間更重要，也能培養感情。其實孩子有能力自己規畫活動，建議家長可和孩子一起討論、事先規畫。

偏鄉學校 太魯閣族 花蓮

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