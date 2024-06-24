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公幼暑期課留 老師：新生不建議

聯合報／ 記者董俞佳／台北報導
今年公幼暑假首推平價課後留園（延長照顧），幾乎每所公立幼兒園都開辦，每個孩子繳交不超過2000元，CP值高，讓家長心動。圖／聯合報系資料照片
今年公幼暑假首推平價課後留園（延長照顧），幾乎每所公立幼兒園都開辦，每個孩子繳交不超過2000元，CP值高，讓家長心動。圖／聯合報系資料照片

今年公幼暑假首次推出平價課後留園，幾乎每所公立幼兒園都開辦，每個孩子繳交不超過兩千元，即便九月入學的新生，八月也可先讀平價課後留園，吸引許多家長詢問。但不少公幼八月僅開班一至兩周，家長若先送孩子就讀，可能只讀兩周、沒領到育兒津貼、開學後又得經歷一段適應期，對家長跟幼兒都不利。

根據教育部規定，當月就讀日曆天數十五日以下者，當月仍可以請領育兒津貼；當月就讀日數逾十五日者，因當月家長就讀平價教保服務機構費用差額，已由政府補助，故不再重複發放育兒津貼。

公幼老師舉例，多數課後留園都在月初開辦，學生八月初入園，登入全國幼生管理系統後，就領不到當月的育兒津貼，除非八月十五日後才入園，則能領到當月的育兒津貼。以新制育兒津貼來說，第一胎可領五千元，第二胎六千元、第三胎以上可領七千元。

以家中有三個孩子的家庭為例，送孩子入學當月繳兩千元，若就讀的公幼八月延長照顧只開兩周，這樣等於一周就要一千元，當月還不能領七千元育兒津貼，不只損失數千元，甚至後兩周還得自己想辦法顧孩子。

台南市永康區五王國小附幼老師陳韻如表示，許多詢問課後留園的家長不知道此事，可能會影響到家長請領的權益，因此地方政府近日也請公幼老師告知新生家長這個訊息。

除津貼問題，高雄市路竹區北嶺附設幼兒園老師楊麓潔也說，提前送孩子就讀延長照顧服務，中間仍須休息半個月，老師們擔心新生出現更無法適應或開學不同步的問題，所以即便公幼家長能申請延長照顧服務，但仍建議開學後再送孩子入學。

教育部表示，育兒津貼補助領取期間就讀公立、非營利及準公共幼兒園等平價教保服務機構，皆一體適用，該名幼兒當月育兒津貼會依其就讀日數決定是否發放。

公幼 育兒津貼 長照

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