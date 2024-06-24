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退場警鐘響…高中畢業人數5年減四分之一 私中衝擊大

聯合報／ 記者李芯／台北報導

少子化影響，一一一學年高中畢業生人數較一○七學年減少約四分之一，其中私立學校影響更甚。不過專家表示，私立中學招生兩極化，呈現Ｍ型分布，明星私中影響不大，且私立高職招生情況更不佳，只能透過僑生專班或建教合作，扭轉退場命運。

根據教育部統計，一一一學年高中畢業生人數為一七點一萬人，與一○七學年相較減少約四分之一、約六萬人。五年前公立高中畢業生約十二點七萬人，至一一一學年減少兩萬人；私立學校一○七學年則有十點四萬人，至一一一學年減少四萬人，剩下六點四萬人。

從人數分析，少子化減少的高中畢業生人數中，三分之一反映在公立學校，三分之二則反映在私立學校。私校工會理事長吳忠春說，私立中學招生呈現Ｍ型分布，明星私中與普遍被家長認為對學生管教用心的私中，仍得到許多家長青睞，少子化影響不大。

全教總高中職委員會主委林金財說，高中免試入學有就學區之分，都會區私立高中職的招生狀況較好，非都會區的公立高職招生較不好。整體而言，相較於普通高中，私立高職處境更辛苦，例如部分新北市高職已經停招，甚至只能把目光轉向僑生專班等，以避免被列專輔學校，最終只能退場。

免試入學 全教總 少子化 教育部

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