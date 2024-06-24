少子化效應…國小學生 估118學年跌破百萬

教育部公布最新學生數預測報告，國小學生數預計在一一八學年跌破百萬，一二八學年將較一○二學年減少五一點八萬人，預計未來十六年，平均年減二點九萬人。教團分析此數據，認為教育部應該藉此調降班級人數，推動精緻化教學，家長團體則提醒少子化的城鄉差距，畢竟受創最深者，仍是偏鄉學校。

教育部日前公布一一二至一二八學年各教育階段學生數預測報告，報告指出，一一二學年的國小學生數為一二三點五萬人，但一一八學年國小學生數估將跌破百萬，一二八學年將降至七七點九萬人，較一○二學年減少五一點八萬人，預計未來十六年，平均年減二點九萬人。

國中與國小學生人數變化情形相似，教育部指出，一一二學年國中生人數為五四點六萬人，至一二八學年僅剩四十點四萬人，較一○二學年減少四二點八萬人，預計未來十六年，平均年減八千九百人。高中端至一二八學年，預計剩四二點一萬人，未來十六年平均年減一點一萬人。

全教總理事長侯俊良表示，應藉少子化的趨勢，調降教學現場班級人數，尤其一○八課綱以學生為主體，可配合每個孩子的學習狀況，推行精緻化的教學。例如學校中需要專業人力處理的事務，由專人擔任，包含輔導工作、營養午餐執行秘書、校安人力等等，讓校園有足夠的服務量能。

全國家長團體聯盟理事長蕭東原說，都會區仍有滿額、明星學校，少子化影響有城鄉差距，受創最深仍是偏鄉學校。他認為教育部應協助偏鄉學校發展特色，例如實驗小學的方式做特色招生。