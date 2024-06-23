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別把孩子暑假塞滿滿 專家：可安排動態營隊、家庭旅遊

聯合報／ 記者劉懿萱王思慧／連線即時報導
暑假到來，不少雙親家庭選擇把孩子送去安親班，或是參加營隊。示意圖／本報資料照片。
暑假到來，不少雙親家庭選擇把孩子送去安親班，或是參加營隊。示意圖／本報資料照片。

有別於都市孩子熱中參加暑期營隊，花蓮等偏鄉學校積極辦免費活動，不讓學生暑假空白。新北丹鳳國小輔導主任許又夫建議，暑假不一定要報安親班，可考慮上動態性營隊，比如球類、游泳等，利用難得的暑假學習運動技能，或安排家庭旅遊、走訪古蹟及親近山海，別把時間全塞滿，應保留適當空白讓孩子休息。

今年0403強震讓暑假活動略受影響，部分外地社團不敢到花蓮辦活動，花蓮秀林鄉富世國小80名學生清一色是太魯閣族，原先暑假會舉辦溯源活動，前往大同大禮步道了解祖先遷徙足跡，但今年遇上地震山崩，只好取消；瑞穗鄉舞鶴國小校長連吳卿則說，該校學生只有9人，能選擇的體育活動不多，桌球是最方便、經濟實惠的運動，體育老師剛好是桌球專長，暑假辦桌球訓練課程，培養學生興趣。

此外，學校也有英語營，熱心人士到偏鄉指導孩子，因蘇花公路管制，外地人士走南迴公路前往花蓮，交通舟車勞頓。而吉安鄉稻香國小校長陳慈芳說，受地震影響，大專院校學生每年舉辦的育樂營取消，希望明年能好轉。

新北丹鳳國小輔導主任許又夫觀察，暑期不少孩子宅在家，建議家長不一定要報安親班，可考慮動態性營隊，例如球類、游泳等，鼓勵孩子培養運動技能。

至於高價團跟平價夏令營對升學是否有助益，許認為，父母期待孩子有更好外語環境，送出國參加營隊，確實能提升語言競爭力，但學習需要長期來看，如果只想靠著短短夏令營時間就學好英語，可能期待過高，現今網路上學習資源唾手可得，孩子保持平日學習動能，效果不會輸給暑期高價團。

許也說，營隊應著重培養的是興趣、生活品味，不建議營隊以升學為導向，能讓孩子陶冶身心的營隊才是關鍵。

輔大兒童與家庭學系教授陳富美說，孩子有能力自己規畫活動，建議家長可和孩子一起討論、事先規畫，避免暑假一轉眼就過去，虛度光陰。她強調，夏令營價位不能代表品質，也不是暑假是否被善用的指標，親子共處的時間更重要，也能培養親子之間感情，若家長期待孩子在暑假汲取學習導向內容，可安排旅遊，親子一起討論路線規畫、評估費用等，過程也具有學習性。

花蓮吉安鄉稻香國小暑假學校舉行幼小銜接課程，讓幼稚園學生提早適應國小的生活。圖／稻香國小提供
花蓮吉安鄉稻香國小暑假學校舉行幼小銜接課程，讓幼稚園學生提早適應國小的生活。圖／稻香國小提供
花蓮秀林鄉富世國小學生大多是太魯閣族，原先暑假會舉辦溯源活動，前往大同大禮步道了解祖先遷徙足跡，但今年遇上地震山崩，只好取消。圖／富世國小提供
花蓮秀林鄉富世國小學生大多是太魯閣族，原先暑假會舉辦溯源活動，前往大同大禮步道了解祖先遷徙足跡，但今年遇上地震山崩，只好取消。圖／富世國小提供
花蓮吉安鄉稻香國小暑假有直排輪、疊杯動態課程，許多孩子參加。圖／稻香國小提供
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夏令營 暑假 親子 運動

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