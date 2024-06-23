練球近10年！國三生入選青奧國手 半夜苦練獲頒市長獎
大直高中國中部市長獎得主楊定家，從7歲起開始接觸曲棍球，一打就快10年時間，期間參與國內外大小賽事，今年更入選國家隊國手，代表台灣參加冬季青年奧運，定家媽媽也說，孩子平時出了補習，半夜甚至要到冰球場練期，但孩子努力堅持也讓他感到驕傲。也期盼國家能給予這些小選手更多幫助。
定家媽媽分享，一開始學校有直排輪活動，本想說國小多體驗一點，沒想到孩子相當有天份，滑得不錯，剛好旁邊學長姊在打曲棍球，就也讓他學看看，結果打出興趣，就一路打到現在，要一個孩子願意做一件事那麼長久，相當不容易，「為自己孩子感到相當驕傲。」
「這個過程並非沒有壓力。」楊定家坦言，曲棍球在台灣是相對冷門運動，而台灣符合國際賽規格冰球場僅有台北小巨蛋，他們只能借用營業時間外場地，常常是平日半夜或假日大清早，加上又有課業壓力，平常還要補習，常常一天睡不到6、7小時，曾經也一度在讀書和運動間無法取得平衡，萌生放棄念頭，但都順利挺過來。
「從開始練習至今花費的金錢是難以計算」，定家媽媽說，從球具、服裝、設備每年都要保養更換，花費不小，每天看到孩子那麼認真練習，還要應付課業上壓力，也很心疼，但她認為，作為家長，只要孩子有興趣能幫忙就一定會幫，去年更入選國手，參加冬季青年奧運，雖然沒有得牌，「但在我心中孩子是永遠的金牌。」也希望國家能給予這些小選手更多的幫助。
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