明道大學七月底退場 末代博士生趕畢業趕出帶狀疱疹

彰化縣明道大學今舉辦「精神永續．再見明道」最後一屆畢業典禮，歡喜夾雜不捨，校友會提議成立校友之家，讓明道校友永遠有母校可歸屬，學生會把歷屆學生會結餘款部分購買煙火施放慶祝畢典圓滿結束，另部分捐贈世界展望會等六個公益單位，把明道大學的愛分享弱勢族群。

近千名畢業生、家長、校友和曾是「明道人」的教職員工，參加明道大學第二十四屆畢業典禮，校園相當熱鬧。本屆畢業生325人，包括博士班9人、碩士班51人、學士班187人、進修學士班78人，下午5點進場，明道大學董事會董事長吳聰能祝福畢業生，校長林博文以能成為明道大學最後一任校長為榮，還說今年7月31日他將和明道大學一起畢業，因此要送畢業生三個「永遠」，就是永遠記住師恩、永遠終身學習精進不輟、永遠正向樂觀。

副縣長林田富代表縣長王惠美出席和致詞，他說，明道大學和彰化縣政府都沒做錯事，都因少子化，就像戰場有將無兵，明道大學要退場，縣政府少一名副縣長，但縣政府會努力爭取保留明道校園作為研究場域。

明道大學校友會總會長陳世曉表示，今以歡欣鼓舞心情出席明道大學畢業典禮，校友會希望成立校友之家也希望保留校史室，校友永遠有母校可回，有校史資料可回顧，在校友之家成立前，他歡迎校友到他的公司聚會。

今年有一對母子檔畢業生，智慧暨精緻農業學系碩士班畢業生顏芬蘭，和同系所的進修學士班（農業公費專班）畢業生劉兆硯是母子，同享畢業喜悅。

9名博士班畢業生都趕在7月31日之前畢業論文與口考都通過，壓力特別大；中華文化與傳播學系博士班畢業生周翠君說，身為末代博士生，修課與寫論文的時間壓縮很緊，她因此罹患帶狀疱疹。同系所博士生林雲英表示，按照系主任林勤敏指導的進度念書、寫論文，時間雖緊湊，但能如期畢業。

曾榮獲金馬獎最佳攝影的明道大學中華與文化傳播學系副教授詹皓中，拍攝紀錄片「若明道」在畢典餐會播放，學生會製作紀念徽章送給畢業和校友；會長劉暄娣說，學校即將退場，徽章讓大家能記住往日在明道大家庭的美好時刻。