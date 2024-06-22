快訊

她緊抱台積電股票「400多買進」 見真實狀況傻眼了

台南將軍漁港冒火光、黑煙滾滾！海釣船疑電線走火燃燒 船舶面目全非

遇土石流告警系統恐沒用 土木技師估算秒數：建議台鐵重新「選線」

南竿機場樂聲揚 小提琴社學生義演1多小時…募款破萬全捐了

中央社／ 連江22日電
連江縣立中正國中小小提琴社22日在南竿機場義演，為馬祖家扶中心募款，吸引路過旅客駐足聆聽，並報以熱烈掌聲回應，活動最終募得新台幣1萬6235元，將全數捐出。（李哲宇提供）中央社
連江縣立中正國中小小提琴社22日在南竿機場義演，為馬祖家扶中心募款，吸引路過旅客駐足聆聽，並報以熱烈掌聲回應，活動最終募得新台幣1萬6235元，將全數捐出。（李哲宇提供）中央社

連江縣立中正國民中小學小提琴社今天在南竿機場義演，為馬祖家扶中心募款，獲得過往旅客熱烈迴響。家長說，盼培養孩子服務公益與回饋社會的心。

今天上午10時15分，中正國中小小提琴社的學生們穿著整齊劃一的T恤，以機場大廳為舞台，為南竿機場的旅客們表演苦練多時的小提琴演奏，帶來涵蓋古典名曲、馬祖童謠、流行音樂等精選曲目，讓過往旅客駐足聆聽，不時爆以熱烈掌聲。

中正國中小小提琴社指導老師王筱君今天向中央社記者表示，全校僅100多名學生，參加義演的社員就有33名，感謝同學們踴躍響應。小提琴社持續以義演方式為馬祖家扶中心募款，至今已演出12次，地點多為南竿機場，因遊客給予的肯定，讓孩子們更勇敢地願意付出。

王筱君指出，透過義演，除「讓小朋友幫助小朋友」外，學習音樂最重要的就是要面對觀眾，所以在演奏過程中，讓同學們學習勇敢面對群眾，培養落落大方表達自我能力，讓平日努力練習有發揮舞台，培養成就感。

家長李哲宇則說，義演讓孩子有機會用自己能力幫助其他弱勢孩子，培養服務公益與回饋社會的心，對成長是正面幫助。還能得到課業外成就感，這個活動非常有意義。

今天義演進行約1個多小時，共演奏「愛的羅曼史」、捷克民謠「雪舞」、馬祖童謠「金銀花」等9首曲目，最終募得新台幣1萬6235元，將全數捐給家扶中心。

南竿 機場 馬祖

延伸閱讀

NBA／史上最年輕冠軍教練！羅德島州州長設「馬祖拉日」

「發現第一人」特展馬祖登場 考古犬、神話鳥帶路

馬祖海上交通訂位系統問題多 議員促通盤檢討

NBA／比霍福特還小3歲 馬祖拉成56年來最年輕冠軍教頭

相關新聞

台南1國小生遭霸凌砸頭？家長怒PO畫面「被丟石頭」 教育局回應

台南市永康區某國小19日傳出有學生丟石頭砸傷同學頭部， 家長指控孩子長期在校遭霸凌，校方處理不積極，最近發現校長要跟著畢...

影／苗栗各級學校縣長獎頒獎 2校沒畢業生可參加

苗栗縣112學年度畢業生縣長獎頒獎典禮，全縣共157校參與，邀請獲縣長獎的畢業生參加；今年規畫在上午分2個場次進行，第一...

台南某國小校園疑學生霸凌 市府：啟動處理程序

台南市某國小發生學生疑遭霸凌，家長指控小孩眼鏡被故意摔壞及無故毆打辱罵，更被磚頭砸傷頭部，市府教育局今天表示，已啟動處理...

「市長陪你拍」黃偉哲公主抱畢業學生 擺拍無上限

一年一度「市長陪你拍」今天登場，台南市長黃偉哲頒發國中小市長獎，並與獲獎學生合影，學生發揮創意擺出五花八門的姿勢，往年有...

高中泳池鋒利割腳沒錢修 陳學聖：善用統計系統編預算

台東高中去年向教育部體育署申請經費改善游泳池設施未獲通過，只好建議學生穿襪子，避免腳底刮傷。國家政策研究基金會教文體育組...

南竿機場樂聲揚 小提琴社學生義演1多小時…募款破萬全捐了

連江縣立中正國民中小學小提琴社今天在南竿機場義演，為馬祖家扶中心募款，獲得過往旅客熱烈迴響。家長說，盼培養孩子服務公益與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。