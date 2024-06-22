南竿機場樂聲揚 小提琴社學生義演1多小時…募款破萬全捐了

連江縣立中正國民中小學小提琴社今天在南竿機場義演，為馬祖家扶中心募款，獲得過往旅客熱烈迴響。家長說，盼培養孩子服務公益與回饋社會的心。

今天上午10時15分，中正國中小小提琴社的學生們穿著整齊劃一的T恤，以機場大廳為舞台，為南竿機場的旅客們表演苦練多時的小提琴演奏，帶來涵蓋古典名曲、馬祖童謠、流行音樂等精選曲目，讓過往旅客駐足聆聽，不時爆以熱烈掌聲。

中正國中小小提琴社指導老師王筱君今天向中央社記者表示，全校僅100多名學生，參加義演的社員就有33名，感謝同學們踴躍響應。小提琴社持續以義演方式為馬祖家扶中心募款，至今已演出12次，地點多為南竿機場，因遊客給予的肯定，讓孩子們更勇敢地願意付出。

王筱君指出，透過義演，除「讓小朋友幫助小朋友」外，學習音樂最重要的就是要面對觀眾，所以在演奏過程中，讓同學們學習勇敢面對群眾，培養落落大方表達自我能力，讓平日努力練習有發揮舞台，培養成就感。

家長李哲宇則說，義演讓孩子有機會用自己能力幫助其他弱勢孩子，培養服務公益與回饋社會的心，對成長是正面幫助。還能得到課業外成就感，這個活動非常有意義。

今天義演進行約1個多小時，共演奏「愛的羅曼史」、捷克民謠「雪舞」、馬祖童謠「金銀花」等9首曲目，最終募得新台幣1萬6235元，將全數捐給家扶中心。