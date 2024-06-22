影／苗栗各級學校縣長獎頒獎 2校沒畢業生可參加

苗栗縣112學年度畢業生縣長獎頒獎典禮，全縣共157校參與，邀請獲縣長獎的畢業生參加；今年規畫在上午分2個場次進行，第一場有109所國小502人獲獎，第二場國中、高中職及大專有48校374名獲獎學生。不過今年龍德家商、僑文國小因為沒有畢業生，未能出席；苗栗縣偏鄉小校數量多，一些國小各年級合計也僅有6班，還有好幾所學校僅1人畢業，成為縣長獎「當然得主」。

縣府教育處表示，為讓各校獲頒縣長獎的優秀畢業生感受到鍾縣長的重視，藉此舉辦統一頒獎典禮，希望畢業生增加榮譽感，各校校長帶領獲縣長獎的畢業生上台與縣長合影，現場由專業攝影拍照，將提供照片電子檔讓各校下載。由於會場空間有限，無法讓所有觀禮來賓、家長入場，頒獎典禮也透過線上直播，提供即時轉播服務，讓大家能同步感受到溫馨的祝福。

縣長鍾東錦向畢業生送上誠摯祝福，並感謝老師、家長的鼓勵，他強調畢業不代表學習的結束，是另一個新的開始，希望大家未來仍持續學習，提升實力，創造屬於自己的精彩未來，無論未來在哪裡，苗栗永遠是大家堅強的後盾。