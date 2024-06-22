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影／苗栗各級學校縣長獎頒獎 2校沒畢業生可參加

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府上午在新港國中小學舉辦縣內各級學校畢業生的縣長獎頒獎典禮，全縣國中小及高中職、大專共157校參與，總計876人接受縣長頒獎與合影。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午在新港國中小學舉辦縣內各級學校畢業生的縣長獎頒獎典禮，全縣國中小及高中職、大專共157校參與，總計876人接受縣長頒獎與合影。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣112學年度畢業生縣長獎頒獎典禮，全縣共157校參與，邀請獲縣長獎的畢業生參加；今年規畫在上午分2個場次進行，第一場有109所國小502人獲獎，第二場國中、高中職及大專有48校374名獲獎學生。不過今年龍德家商、僑文國小因為沒有畢業生，未能出席；苗栗縣偏鄉小校數量多，一些國小各年級合計也僅有6班，還有好幾所學校僅1人畢業，成為縣長獎「當然得主」。

縣府教育處表示，為讓各校獲頒縣長獎的優秀畢業生感受到鍾縣長的重視，藉此舉辦統一頒獎典禮，希望畢業生增加榮譽感，各校校長帶領獲縣長獎的畢業生上台與縣長合影，現場由專業攝影拍照，將提供照片電子檔讓各校下載。由於會場空間有限，無法讓所有觀禮來賓、家長入場，頒獎典禮也透過線上直播，提供即時轉播服務，讓大家能同步感受到溫馨的祝福。

縣長鍾東錦向畢業生送上誠摯祝福，並感謝老師、家長的鼓勵，他強調畢業不代表學習的結束，是另一個新的開始，希望大家未來仍持續學習，提升實力，創造屬於自己的精彩未來，無論未來在哪裡，苗栗永遠是大家堅強的後盾。

僑文國小今年沒有應屆畢業生，校方表示今年原本能有3名畢業生，但都陸續隨家長遷籍離校，轉學到外鄉鎮；龍德家商前年開始復招高職生，今年尚無應屆畢業生。

苗栗縣政府上午在新港國中小學舉辦縣內各級學校畢業生的縣長獎頒獎典禮，全縣國中小及高中職、大專共157校參與，總計876人接受縣長頒獎與合影。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午在新港國中小學舉辦縣內各級學校畢業生的縣長獎頒獎典禮，全縣國中小及高中職、大專共157校參與，總計876人接受縣長頒獎與合影。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午在新港國中小學舉辦縣內各級學校畢業生的縣長獎頒獎典禮，全縣國中小及高中職、大專共157校參與，總計876人接受縣長頒獎與合影。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午在新港國中小學舉辦縣內各級學校畢業生的縣長獎頒獎典禮，全縣國中小及高中職、大專共157校參與，總計876人接受縣長頒獎與合影。記者胡蓬生／攝影

下載 苗栗縣 鍾東錦

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