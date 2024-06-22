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台南某國小校園疑學生霸凌 市府：啟動處理程序

中央社／ 台南22日電
台南某國小校園疑學生霸凌，示意圖，非當事人。圖／ingimage
台南某國小校園疑學生霸凌，示意圖，非當事人。圖／ingimage

台南市某國小發生學生疑遭霸凌，家長指控小孩眼鏡被故意摔壞及無故毆打辱罵，更被磚頭砸傷頭部，市府教育局今天表示，已啟動處理程序，若校方處置不當將議處。

市府教育局今天指出，某國小今年4月及6月間有家長向學校通報疑似霸凌案件，目前校方依校園霸凌防制準則啟動處理程序。

此外，6月發生學生遭磚頭砸傷，教育局初步調查，肇因於一群學生下課玩撿石頭丟牆壁時發生意外傷害，當下校方立刻檢傷包紮，通知家長到校了解事發狀況，也對行為學生進行輔導管教。

教育局表示，將要求校方依偏差行為與霸凌防制準則相關規定處理，即時回應家長質疑，對學生提供必要輔導管教措施，校方若對相關事件處置不當，將依規定議處。

校方也指出，學生互動產生相關衝突事件，將依校園霸凌防制準則規定及相關程序調查釐清，且持續輔導關懷。

教育局 校園 霸凌

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