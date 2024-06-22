彰化3學子獲總統教育獎 王惠美各頒1萬獎學金

彰化縣今年有3名學生榮獲總統教育獎，分別為縣立成功高中國中部何姍頤、南興國小唐羽勤、萬來國小嚴宇浩，縣長王惠美昨天接見表揚3人，並各頒發獎學金新台幣1萬元。

彰化縣政府今天發布新聞稿，萬來國小學生嚴宇浩的醫院治療師曾評估他終身無法執筆書寫，但他克服身體障礙，每天忍痛一筆一劃反覆練習，如今已能書寫工整國字，常獲得優異成績或進步獎，並二度蟬聯模範生，未來希望能用自己力量幫助更多人。

南興國小學生唐羽勤從小因聽覺障礙，在學習過程上跌跌撞撞，但他並不氣餒，在閱讀、運動和繪畫方面展露長才，他獲得學校多項書香獎，也常幫助同學，立志成為一名法官。

成功高中國中部學生何姍頤家境清寒，父親意外過世，她為了改變自己，選擇加入拳擊隊，勤奮苦練，去年獲得全國中等學校運動會銅牌及總統盃全國拳擊錦標賽金牌，期望朝拳擊隊國手之路努力。

王惠美表示，恭喜3名同學克服障礙與努力不懈，於全國推薦學生中脫穎而出，榮獲2024總統教育獎，他們不畏生活困苦，克服先天不便，奮發向上，是彰化之光；感謝校長、教練、老師、家長鼓勵與陪伴，期許學生突破自我、再創佳績。