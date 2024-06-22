東山高中國中部超收 面臨重罰

今年是龍年，新生較往年多，私中也成為家長熱門選項，台北市私立東山高中國中部超收142人，家長突然被通知無法入學，痛批校方「不負責任」，議員也說是「入學詐欺案」；校方致歉表示，已退費及補償，會協助學生轉到他校。教育局則指出，校方超收，最重面臨停招和150萬元罰鍰。

家長控訴，校方本來透過各方管道希望能增班，但未能成功，昨天才陸續致電給超收生家長，許多人不滿學校早知超收，卻現在才通知，時間點太晚。

教育局副局長陳素慧表示，東山高中國中部今年可招收14個班、630名新生，但該校今年4月舉行徵選入學，因錄取分數過低，向教育局表示超收142人，盼能增加班級數，但各校班級數額在今年2月就已核定，為確保其他私校公平，4月時就不同意東山增班。

陳素慧表示，針對超收學生，要求校方必須協助學生安排回到原學區就讀，教育局會協助讓學生可以按原分發結果學校就讀；學校已違反私校法，會送往私立學校諮詢會懲處，新學年恐面臨減招、最嚴重停招，可以處學校相關承辦人30萬到150萬元罰鍰。

校方聲明指今年度因招生作業疏失，導致國中部七年級新生人數超出核定員額，對家長學生深感抱歉，即日起辦理退費及補償事宜，每名未獲錄取新生，除核退已預繳2萬2000元，及增加補償金2萬2000元外，如回原國中學籍有問題者，學校也會協助回原學區就讀。