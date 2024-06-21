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新店溪碧潭堰毛蟹返鄉 師生現場上生態課

中央社／ 新北21日電

新北市水利局今天在新店區新店溪舉辦碧潭堰毛蟹上溯水漾學堂，由清華大學教授曾晴賢擔任講師，邀請國小師生到碧潭堰魚道旁參與首場毛蟹返鄉生態課，讓師生近距離觀察毛蟹。

水利局發布新聞稿表示，毛蟹在淡水河口孵化，長成小毛蟹後越過碧潭堰上溯至山區溪流成長，今年5月初獲得小毛蟹開始上溯的訊息，立即在碧潭堰下游處佈設蟹籠觀察。

水利局表示，為讓學童近距離觀察毛蟹，特別請曾晴賢的生態團隊昨天佈設陷阱捕捉夜間活動的毛蟹，今天將毛蟹移置飼養盒，透過現場解說讓同學們了解毛蟹溯游必經過程，而連續3年的蟹訊回應，不僅顯現新店溪水質提升，更驗證生態友善作為的成效。

水利局表示，約有60名新店、新和國小師生參與，老師們透過新聞稿表示，活動跳脫過去只坐在教室上課型態，讓學生近距離觀賞毛蟹，培養學生對自然科學的興趣，啟發日後自發主動學習人與環境的良善互動。

水利局說，透過新北市河川流域治理平台整合水利、環保等機關，為新店溪水域環境改善打下基石，2022年碧潭堰施工期間，有大量毛蟹現蹤，去年又見毛蟹溯游重現，今年辦理毛蟹生態課程，透過毛蟹返鄉讓民眾了解自然生態。

水利局長宋德仁透過新聞稿表示，碧潭堰環圈空間營造設計正在進行中，有共學空間、毛蟹攀爬地景等設計，還有水漾學堂教案研發、環境教育種子教師培訓營等，讓新店溪成為市民共學的生態教室。

水利局 碧潭

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