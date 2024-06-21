AI智慧聯網課程 學生運用監測分析植物生長狀況

台中市光華高工攜手清華大學以物聯網（IoT）與人工智慧（AI）建置智慧溫室，學生透過AI技術監測、分析九層塔、芭樂、花卉成長狀況，體現跨域學習實踐能力與創新思維。

台中市光華高工與清華大學合作開設AIoT智慧聯網課程，以物聯網（IoT）與人工智慧（AI）建置智慧溫室作為育才策略，邀請居仁國中、興大附中、曉明女中與光華高工4校共同學習，日前辦理第發表會，以「體用合一」為主題，展示學生們在AI和物聯網技術創新應用學習成果。

台中市教育局今天發布新聞稿，局長蔣偉民表示，光華高工做為台中市歷史悠久學校之一，與時俱進推動AIoT智慧聯網課程，彰顯台中市在技職教育具備前瞻及發展性。

在AI人工智慧課程成果發表會中，學生們展示實作及創新應用能力，光華高工學生以「九層塔如是說」為主題，利用AI技術監測與分析九層塔生長狀況，提升農業管理智能化水平。

興大附中以「芭樂健康檢查」為主題，利用AI技術對芭樂進行健康檢查，提升水果品質檢測效率和精度；曉明女中則以「人臉辨辨辨」為主題，開發人臉識別系統，應用於校園安全管理，增強安全防護能力。居仁國中以「智慧花卉栽培與生長監控」為主題，利用AI和物聯網技術，對花卉生長進行監控和管理，實現精準栽培。

光華高工表示，專題展示學生們對AI和物聯網技術理解與創新應用能力，充分體現他們在跨領域學習實踐能力和創新思維。