新北忠孝國中新校舍啟用 500歲古木化身校園藝術

新北忠孝國中興建校舍時挖掘出土的古木，化身為等待教育奮發成人的沉睡學子；創作者賴永興今天表示，這件校園公共藝術，強化腐朽掏空的樹洞後，成為犯錯學生沉思自省空間。

新北市忠孝國中今天舉辦校舍改建啟用典禮，自民國107年暑假動工至今，將原先老舊、氯離子含量高及防震係數不佳的老舊校舍，分2階段改建完成。

工程於108年7月在地下約10公尺深，挖出長逾10公尺、胸徑約3公尺的巨大古木。市府農業局派員到場辨識，屬較常見的楠木類木材。嘉義大學森林暨自然資源學系教授詹明勳當時取樣鑑定，經檢測樹齡約為450歲至500歲，因深埋地底已久，有部分碳化。

新北各地工程都曾挖出古木，專家學者會勘時曾認為，古代海水自淡水河關渡注入，淹沒台北盆地形成廣闊的「台北鹹水湖」，「台北古森林」經長久演變及泥沙掩埋，形成零星散佈的「化石森林」，位置約在地下8至10公尺地層處。

教育局今天說，校方透過創藝保存古木，共同見證學校歷史與展望未來，也有助於民眾瞭解板橋後埔地區歷史變遷，可作為學校發展歷史教材。

校方邀國立台灣藝術大學雕塑系主任賴永興指導，並參與親師生藝術創作。他接受中央社記者訪問時表示，身為木雕創作者，難得有這樣大的木材素材，並在大榕樹下搭帳棚發揮創意。

賴永興說，巨大古木歷史悠久，創作前會心存畏懼先觀察，思考如何永久保存。校園是國中生成長學習處，故其作品「自刻像140」有上下2個臉譜，上半部為小孩睜開眼睛的豐潤臉頰，下半部為成年人沉睡的消瘦人臉，呈現顛倒之姿。

「小孩子是沉睡的大人，希望在校園好好玩耍成長」，賴永興說，盼孩子將來長成有用的人。順著成長的姿態，樹根在上有再生之感；樹幹內部已中空腐朽，經鋼筋強固後，成為學生自省、沉思的空間。陽光灑下，與大自然融為一體。

忠孝國中校長陳秀標表示，校舍改建5棟建築，包含62間教室、活動中心、自立廚房、幼兒園、地下停車場及多功能運動場。

市長侯友宜前往視察校園，並感謝市議員支持預算，學校親師生共同維護安全，一起打造優質安全知識學園，及共創鄰里共融園地。