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「全糖城市」的AI浪潮 台南一中打造專屬甜心執事課程

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南一中同學訓練AI成為竹園岡鳳梨酥執事，讓AI回答專業問題，不再胡亂鬼扯。圖／台南一中提供
台南一中同學訓練AI成為竹園岡鳳梨酥執事，讓AI回答專業問題，不再胡亂鬼扯。圖／台南一中提供

台南有「全糖城市」之稱，如果這座城市有專屬甜心執事，隨時隨地提供諮詢，「請推薦好吃的鳳梨酥」、「特色冰品有什麼？」可滿足很多人對台南的好奇。台南一中為期5周彈性學習微課程，帶領學生訓練AI知識管理，結合「台灣甜」文史知識，打造AI專屬甜心執事，給予專業回應，更能創作相應的主題曲，寫歌寫詞。

南一中校長廖財固表示：「迎著AI的浪潮，我們對課堂的想像可以有多開闊？台南一中的竹園岡的甜心執事微課程，做了最好的回應。」

南一中與財團法人資訊工業策進會、國家文化記憶庫團隊及台灣微課程發展協會合作，以「台灣甜」為主軸，開設「竹園岡的甜心執事」為期5周的彈性課程，學生學會運用生成式AI工具創作，打造自己的專屬執事、創作相應的主題曲，更知道如何藉由國家文化記憶庫的網站素材，厚實專業知識源。

南一中表示，生成式AI為人詬病的一點，是常常鬼扯似的亂回答問題，虛實相摻。在這門課程中，學生隨文史專家的介紹厚實對「台灣甜」的認識，也學習如何與AI做朋友，運用數位工具與生成式AI進行知識管理，結合國家記憶庫 2.0 的素材收集和整理資料，進行AI資料集訓練，最後透過AIGC應用平台，打造專屬執事，讓AI具有豐厚的背景知識，回答專業問題。

學生學會運用生成式AI工具創作，打造自己的專屬執事及創作相應主題曲，更知道如何藉由國家文化記憶庫網站素材，厚實專業知識。課程重頭戲由各組同學輪流展演自己的甜心執事，優勝隊伍有機會在年底於國立台灣歷史博物館發表，讓「甜心執事」與更多人互動。

台南一中開設「竹園岡的甜心執事」課程，訓練AI成為專屬甜心執事，創作主題曲。圖／台南一中提供
台南一中開設「竹園岡的甜心執事」課程，訓練AI成為專屬甜心執事，創作主題曲。圖／台南一中提供
台南一中同學以「台灣甜」為主題，運用生成式AI工具創作，打造自己的專屬執事。圖／台南一中提供
台南一中同學以「台灣甜」為主題，運用生成式AI工具創作，打造自己的專屬執事。圖／台南一中提供

南一中 台南

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