花11億蓋校舍、自立廚房 板橋忠孝國中今年學生擠破頭

新北忠孝國中舊校舍使用超過30年，且氯離子含量高及防震係數不佳，市府編列11億3812萬元，分期改建成5棟地上4層建築，並建可供4700人的自立廚房。新北市長侯友宜表示，改建過程走過疫情、走過原物料上漲，還好提早發包施作，否則這些錢現在絕對做不起來，今年該校更成額滿學校，不僅校舍安全漂亮，也讓很多學生在地就學。

忠孝國中今辦改建啟用典禮，舊校舍自2018年起開始改建工程，分期拆除改建，同時也提供社區民眾481格汽車停車位及90格機車停車位及活動中心。此次校舍改建成5棟地上4層建築，共62間教室、活動中心、自立廚房、幼兒園、地下停車場及多功能運動場。

忠孝國中校長陳秀標表示，以前學校沒有自立廚房，用餐無法即時性，剛好趁校舍改建一併興建，除了可以給學生營養又新鮮的食物外，也供應鄰近後埔國小及實踐國小餐點，可供4700人左右，多校共享教育資源；另外走道加寬後，更讓師生笑稱是「忠孝東路一段」，十分寬敞。

侯友宜表示，忠孝國中如今脫胎換骨，除了改建老舊校舍外，空間也融合社區共享，走過疫情、原物料上漲，還好多年前就發包並動工，否則以現在的物價，這些錢絕對做不起來，嶄新的校舍也讓該校今年成了額滿學校，讓更多孩子願意來就讀。

教育局補充，新建校舍設計外遮陽系統、深開窗、陽台或走廊等，避免陽光直射進教室，且新校舍各班教室空間明亮、寬敞，棟與棟間規畫複層式植栽，且校園走廊寬敞，且各棟以廊道相連，為學生打造出舒適的無障礙學習空間。