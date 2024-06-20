台東校園好聲音為愛而唱 學生暑假歌唱比賽即起報名

「台東校園好聲音－為愛而唱sing for love」學生歌唱比賽，即日起開始報名，至7月5日截止，歡迎有興趣的國小、國中及高中職學生，參加今年暑假最精彩的天籟較勁。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，由台東縣政府教育處主辦「2024台東校園好聲音－為愛而唱sing forlove」學生歌唱比賽，即日起至7月5日開放報名，8月23日辦理總決賽。

縣長饒慶鈴表示，台東學生的好聲音非常多，希望透過這次比賽，鼓勵學生勇於表現自己，藉由歌唱比賽訓練學生穩健台風，讓不同專長學生有發揮空間，唱出自己心裡最真實聲音，並且提供喜愛唱歌的同學能充分表現自我的舞台。

饒慶鈴說，歌唱除了豐富學生課餘活動、培養學生對音樂興趣外，也透過比賽發掘有歌唱天分學生，能在相關活動表演。

台東縣政府教育處表示，初賽將於8月7日上午9時在教育處大樓501會議室進行，並於8月23日下午2時在享溫馨KTV台東旗艦店決賽，各組取前6名，頒發獎金及獎狀；兩場的「台東校園好聲音」選拔賽，將會是2024年綻放暑假最精彩的天籟之戰，現場不只有緊張刺激的歌唱競賽，並且邀請到知名音樂人、金牌製作人陳國華老師擔任評審及特別嘉賓在決賽時精彩演出。

這次比賽不限定歌曲語言別，期待學生在歌曲傳唱中體驗語文之美，以「為愛而唱」為主題，唱出對親人、同儕、手足等關愛表現，也讓學生對身邊的人事物願意付出更多的愛與關懷。