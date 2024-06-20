鳳山高中冷氣讀卡機短路電箱冒火花！學生竟喊Happy New Year

高雄市鳳山高中今天上午9時許，有一間教室內的電箱突然滋滋作響，冒出陣陣閃光及火花，引起學生尖叫，有人忍不住脫口英文F開頭的髒話，但也有人笑說「還會打節奏耶」，甚至還有人大喊「Happy New Year」。校方表示，經檢查，發現是冷氣讀卡機控制開關短路引起故障，今天中午12時許已修復。

鳳山高中表示，今天上午9時55分許，老師發現教室裡的電箱冒出閃光，連忙通報給總務處，總務處立刻斷電並通知水電商到校處理，同時將該班級學生移至空教室上課。

鳳山高中說，冷氣商在上午11時許到校查看，發現是冷氣讀卡機控制開關短路，才引起教室內的電箱冒出閃光，已經在中午12時許修復。