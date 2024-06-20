台南女中的服裝課超級有感 引領學生欣賞跨越世紀婚俗文化之美

台南女中開了門服裝課「迷城．續夢 重縫四百年來的美麗契約」，引領學生欣賞跨越世紀的婚俗文化之美，進而利用碎布、試車布設計不同時代的禮服，除賦予廢布新生命也傳遞跨文化下不變的祝福，有學生因有興趣選修，更堅定自己的志願，申請上實踐大學服裝設計學系。

此教案展現珍視傳統、開創當代、展望未來等多面向學習，參加台南400優良教案甄選，獲得全國高中組優等。一門再也普通不過的家政課程，在老師的創思下，除了生活性，也多了文化性與思考性，更有傳承意義。

家政老師邱奕嫺及實習老師王姿尹設計這一教案，王姿尹去年9月回母校台南女中實習，教學前省思，高中家政課程其中一個主題是「衣著」，內容包含百年來服飾的經典設計和流行變遷，心想西方服飾因高度實用性而成為世界主流，台南有沒有自己的百年經典服飾呢？能不能上一堂屬於台南的服裝課，讓學生有難忘的體驗？

於是到圖書館找答案，找到《大臺南生命禮俗專輯大臺南生命禮俗專輯》，有了寶典，經與家政老師邱奕嫺敲定，兩人做足功夫，設計此一教案，除了高一必修，並加深加廣開高三選修課程。運用婚俗地景與故事提供學習情境，貼近生活經驗，並更加認識台南。

邱奕嫺說，台南以「厚禮數、重門面」為特色， 課程透過傳統婚俗地景、古禮儀式以及女性婚禮服飾的介紹，引領學生欣賞跨越世紀的婚俗文化之美，也透過圖像窺見服飾、器物與制度所傳遞的價值觀，藉此瞭解不同文化背景下，婚禮服飾或儀式如何協助新人迎接新的身分與角色。

老師依台南400重要歷史分期，為學生設計不同時代的婚禮情境，讓學生針對不同時代的故事復刻當代禮服，或融合現代元素進行創新，這些禮服分別對應西拉雅族、漢服、台灣衫、旗袍、白紗、現代婚紗。

學生對製作服裝毫無概念，怎麼辦？老師使出2D轉3D的魔法，透過摺紙將平面服裝紙型轉為立體結構，建立打版基本概念來認識人體剪裁，進而到市場布行購買碎布及以衣料工廠不要的試車布製作1/4大小的「小人檯」禮服。

雖然課程節數不多，但學生學得很起勁。老師說，部分學生的作品很精緻，若時間再多一點，可能有學生會為自己縫製禮服，並在課程最後的婚紗策展上穿上伸展台。其中有名黃姓學生對服裝很有興趣，今年選修這門課程，對服裝有更深入了解後，更堅定自己的志願，如願申請上實踐大學服裝設計學系。