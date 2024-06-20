高中生黎昱君和單親媽相依為命 苦學獲總統教育獎

台中市大甲高中學生黎昱君的母親是大陸籍新住民，母女倆相依為命，黎昱君獲得今年總統教育獎成為母親的驕傲，移民署和中華海峽新住民經貿文化交流協會人員今天到大甲高中恭喜致贈獎學金。

移民署中區事務大隊台中市第二服務站周佑仁主任今天到大甲高中拜訪剛獲得2024年總統教育獎殊榮的黎昱君，中華海峽新住民經貿文化交流協會會長黃園淋也到場，並致贈獎學金。

黎昱君國小二年級時，父親癌症過世，她和來自廣東的母親兩人相依為命，她說母親總是想把最好的留給她，即使母親看護工作下班後很累，為了她的營養與健康，回到家後還是為她煮頓豐盛的晚餐。

她說自己很幸運有這麼好的母親，母親用辛勞的付出轉化為她的幸福，她要加倍努力，讓母親的後半輩子更幸福無憂；黎昱君表示，她獲得總統教育獎，母親很開心，更鼓勵她不要太驕傲要繼續努力。

大甲高中校長高榮利表示，黎昱君以優異的成績同時錄取台灣大學及陽明交通大學，她很辛苦卻始終保持正向積極，並轉化為堅毅強韌的生命力。

黎昱君和同學組隊以微波燒製陶瓷法的科學實驗參賽，她說，學習製作陶瓷的花費不斐，這個方法使燒製更省時又省電節能，讓清寒學生有更多機會接觸陶瓷藝術；這項計畫獲得台灣國際科展工程類銀獎，更代表台灣參加在墨西哥舉辦的國際科學博覽會(ESI)，獲得金牌獎。

周佑仁表示，黎昱君勇往直前，讓艱困的環境成為她向上的力量，化阻力為助力，她獲得總統教育獎的肯定，恭喜並祝福她。