竹縣市2校擴建、新建校舍動工

新竹縣市移入人口成長，校舍越來越不夠用。新竹縣竹東鎮二重地區新建高樓住宅如雨後春筍，為因應入學龐大需求，縣府自籌3.9億元擴建二重國中校舍增加30間教室，昨天動土。新竹市也自籌3.6億元，昨天同步替列為總量管制學校的光武國中新建校舍與營養午餐廚房，擴大就學量能。

竹縣竹東鎮二重國中校舍不敷使用，昨天動土將新建4層樓校舍共擴建30間教室，可增加9班、共270名學生就學，完工還會有200席國際會議廳、圖書館與教學和專科教室，提升教學質量。

縣長楊文科說，竹東外五里蓬勃發展，縣府未雨綢繆，擴大二重國中校舍，特別感謝5名地主協助先將土地出租，未來竹科三期徵收再還給他們。教育局長楊郡慈說，二重國中共27班，113學年度七年級新生入學預估由原本9班增到12班，讓竹東外五里學子能就近入學。

新竹市東區也因人口成長增加就學壓力，市府雖未獲中央補助，但仍自籌經費替光武國中新建校舍，昨天動土，預計2026年竣工。市長高虹安說，新建校舍空間規畫18間普通教室、1間圖書館以及午餐廚房及運動場、球場等設施，改善教學空間不足的困境。