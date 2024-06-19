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清水眷村文化園區「小願夏藝趣」 多校聯展呈現學生藝術

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
清水小願文化創意協會今天在台中清水眷村文化園區舉辦「2024小願夏藝趣」，邀請中港高中、清水國中、鹿峰國小、建國國小策劃美術聯展。記者游振昇／攝影
清水小願文化創意協會今天在台中清水眷村文化園區舉辦「2024小願夏藝趣」，邀請中港高中、清水國中、鹿峰國小、建國國小策劃美術聯展。記者游振昇／攝影

台中市清水小願文化創意協會今天在清水眷村文化園區舉辦「2024小願夏藝趣」開展儀式，邀請中港高中、清水國中、鹿峰國小、建國國小策劃美術聯展，讓民眾能欣賞多元的兒少藝術創作，展期到8月25日。

中港高中國中部美術班第18屆陶藝雕塑邀請童品元老師指導，陳維真、王秋燕老師協同教學，以「夢」為題，策劃「中港美術班陶藝展」，學生們藉由陶土，以夢境和夢想為靈感，發揮想像力，塑造出各自獨特的夢境世界，陶作加上繽紛如雲彩的棉絮佈置，展現學生們對夢想的詮釋和表達。

「清水國中文創藝展」由清水國中資優資源班學生在參訪中社遺址，清水眷村及建國國小進行陶片、貝塚等文物考古，探索番仔園文化後，邀請白宗平老師指導學生在陶杯上刻畫平埔族圖騰，融合貝殼等元素製作水泥花器與杯墊，最後綠化植栽，作品展示學生們的創意與才華。

「鹿峰國小生活藝展」由林美枝老師與黃千嘉老師共同指導六年級學生，在視覺藝術課程提供學生繪畫藝術創作外的多媒材探索藝術創作；展出作品包括仿青花瓷陶藝墜飾結合鋁線編織的創意項鍊、靈活運用色彩和型版的和諧粉彩畫、富有環保意識的夢幻瓶及探索新材料和技術展現獨特光芒和魅力的UV膠琉璃墜飾。

「建國國小字然美展」讓空間充滿著花的繽紛及童趣的二十幅懸掛展件設計，建國國小蔡育慧老師引領近160位學生，自選文字融合花草插畫設計創作；讓空間更生動，將自然的美妙與生機融入生活中的「建國國小陶板藝展」，由陳維銓老師以「字與大自然」設計指導學生圖刻製作陶板畫。

清水小願文化創意協會今天在台中清水眷村文化園區舉辦「2024小願夏藝趣」，邀請中港高中、清水國中、鹿峰國小、建國國小策劃美術聯展。記者游振昇／攝影
清水小願文化創意協會今天在台中清水眷村文化園區舉辦「2024小願夏藝趣」，邀請中港高中、清水國中、鹿峰國小、建國國小策劃美術聯展。記者游振昇／攝影
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清水小願文化創意協會今天在台中清水眷村文化園區舉辦「2024小願夏藝趣」，邀請中港高中、清水國中、鹿峰國小、建國國小策劃美術聯展。記者游振昇／攝影
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