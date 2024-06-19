清水眷村文化園區「小願夏藝趣」 多校聯展呈現學生藝術

台中市清水小願文化創意協會今天在清水眷村文化園區舉辦「2024小願夏藝趣」開展儀式，邀請中港高中、清水國中、鹿峰國小、建國國小策劃美術聯展，讓民眾能欣賞多元的兒少藝術創作，展期到8月25日。

中港高中國中部美術班第18屆陶藝雕塑邀請童品元老師指導，陳維真、王秋燕老師協同教學，以「夢」為題，策劃「中港美術班陶藝展」，學生們藉由陶土，以夢境和夢想為靈感，發揮想像力，塑造出各自獨特的夢境世界，陶作加上繽紛如雲彩的棉絮佈置，展現學生們對夢想的詮釋和表達。

「清水國中文創藝展」由清水國中資優資源班學生在參訪中社遺址，清水眷村及建國國小進行陶片、貝塚等文物考古，探索番仔園文化後，邀請白宗平老師指導學生在陶杯上刻畫平埔族圖騰，融合貝殼等元素製作水泥花器與杯墊，最後綠化植栽，作品展示學生們的創意與才華。

「鹿峰國小生活藝展」由林美枝老師與黃千嘉老師共同指導六年級學生，在視覺藝術課程提供學生繪畫藝術創作外的多媒材探索藝術創作；展出作品包括仿青花瓷陶藝墜飾結合鋁線編織的創意項鍊、靈活運用色彩和型版的和諧粉彩畫、富有環保意識的夢幻瓶及探索新材料和技術展現獨特光芒和魅力的UV膠琉璃墜飾。