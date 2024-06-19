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嘉科實中8月啟航甄選教師有來自建中、北一女 高中免試名額曝光

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
國立嘉科實驗中學8月成立，因科技加雙語辦學特色，成為嘉義區閃耀新校，甄選教師有來自建中、北一女。圖／嘉科實中提供
國立嘉科實驗中學8月成立，因科技加雙語辦學特色，成為嘉義區閃耀新校，甄選教師有來自建中、北一女。圖／嘉科實中提供

國立嘉科實驗中學位於嘉義科學園區，園區及實中校舍還未完工，嘉科實中8月成立，借鄰近學校上課，因科技加雙語辦學特色，成為嘉義區閃耀新校，日前3次甄選教師，吸引全國超過1500名教師報名，錄取教師有現職服務北一女、建中等明星高中，目前高中部單獨招生15名額滿，其中多名5A以上學生，免試入學75個名額，將借嘉大新民校區上課，享用大學資源。

嘉科實中在國科會、教育部支持下，歷經2年半擘劃，8月1日成立，嘉科實中接軌國際，寒假赴遠波士頓招聘外師，參訪世界頂尖哈佛大學、麻省理工學院MIT，重視人文、國際、科學，全球化人才培育，學校透過國際教師聘任組織Search Associates招聘具華盛頓州合格教師證的優質美國籍教師Michael Brockman，外師8月加入嘉科實中教師團隊，協助營造沉浸式英語學習環境，共同培養學生全球素養。

嘉科實中校長林怡慧獲邀參與清華大學辦理的雙語教育國際論壇，線上與美國、韓國、葡萄牙、西班牙、新加坡等國學者專家及學校代表交流，嘉科實中課程規畫與新進教師設計雙語教案設計。

高中部3班，每班30名，採精緻化教學，重視學生個別化需求及適性發展，以學生為中心成就課綱精神，高二適性分組，共有3個學程，包括人文社會、理工數資、生科醫農，人文社會與自然科學並重，連結頂尖大學、嘉科園區產業、長庚醫院及故宮南院等資源，開發半導體新興科技、智慧醫療、AI大數據分析、南院游於藝、人文美學等特色課程。

國中部招生84人報名額滿，4月16日抽籤，16日辦新生家長說明會，家長們出席踴躍；8日辦高中部線上說明會，反應熱烈，學校加辦1場說明會，明晚7點半在嘉大新民校區辦線上及實體混成說明會。

國立嘉科實驗中學8月成立，因科技加雙語辦學特色，成為嘉義區閃耀新校，校方辦新生家長說明會，家長出席踴躍。圖／嘉科實中提供
國立嘉科實驗中學8月成立，因科技加雙語辦學特色，成為嘉義區閃耀新校，校方辦新生家長說明會，家長出席踴躍。圖／嘉科實中提供

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