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台北文化獎徵件非「人」也能報 蔡詩萍：盼文化成產業

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
蔡詩萍（右）介紹台北市各項藝文獎項，也暢談自己一年多來擔任局長的心境。圖／擷取自網路
蔡詩萍（右）介紹台北市各項藝文獎項，也暢談自己一年多來擔任局長的心境。圖／擷取自網路

台北市文化局長蔡詩萍今天上廣播節目專訪，談到台北市各項藝文競賽活動，舉凡文化獎、文學獎，以及今年首屆戲劇獎，特別是文化獎，不限台北市民、國籍，就連財團法人都能報名；擔任文化局長一年多時間，他說，最希望的是將文化變成產業、賺錢，但有些無形資產無法賺錢的也要支持守護。

蔡詩萍介紹，台北文化獎今年邁入第28屆，今年徵選到7月5日，獎金高達100萬元，同時今年得主也會拍成紀錄片，攜手到國際城市聯誼行銷。其中，徵件的對象不限國籍、台北市民，甚至是財團法人也能夠報名，只要是對於台北、台灣文化事務有貢獻者都能夠報名，這也展現出台北作為開放城市的理念。

蔡詩萍說，文化獎的報名資格相當廣泛，可以是單口相聲、畫家、詩人、傳統戲曲等都有機會獲獎。特別是得主不一定要是個人這一點，在2002年時，當年度以文化資產保存為主題，得獎的便是長期致力文資的台積電文教基金會，以及保安宮的宮廟文資保存。

他說，文化範疇包羅萬象，可以流行文化的北流、北藝，也能是無形資產的靈安社、歌仔戲楊麗花，以及有形資產的文資古蹟等，某個角度來看文化局就是文化部的縮影。

另外，台北文學獎部分，蔡詩萍說，很多得主日後也成為越來越大咖，當中也有一項「年金制」，寫作人提出計畫，通過者定期給予獎金，待一、兩年把作品完成遞交，同時也保留了唐詩詞、傳統創作。

今年最受矚目的仍是第一屆台北戲劇獎，蔡詩萍說，台北市長蔣萬安之前參訪韓國時，發現韓國有戲劇一條街，他想起當年劇場跑龍套時前輩們的想法，因此，在今年評估各項水到渠成後，便著手舉辦獎項。

蔡詩萍也說，最希望的是文化能變成產業、賺錢，但有些不賺錢，像是無形資產，也一定要給予支持。擔任文化局長這幾年，生活節奏變很快，台北市作為首善之都，市民水準高，這一年來學到很多。

文化資產 蔡詩萍

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