雄女迎百年校慶…黃捷換上「日治時期」復古制服 網讚：立院之花

高雄女中將於今年11月8日和9日舉辦百年校慶，在此之前已有一系列活動展開中。民進黨籍立委黃捷也是雄女校友，她於昨天（18日）換上制服，要粉絲們猜猜看身上穿的是什麼時期的雄女制服，掀起熱烈討論，不少網友直呼「怎麼這麼好看」、「委員超級水哦」。

高雄女中為慶祝百年校慶，已經安排一系列活動，校友黃捷也分別在臉書和Threads發文，貼出數張制服照片，除了綁上雙辮子，還跟其他學姐們一起合照，並寫下「雄女百年紀念活動拍攝，猜我穿的是什麼時期的雄女制服」？

不少網友紛紛表示「太漂亮了」、「重現17歲的黃捷」、「穿制服太可愛了」、「立院之花」、「教官表示：違規髮禁，染髮又戴耳環，看來這位同學是想被處分喔」、「哈哈哈，好看，以前應該不能染頭髮吧」、「人漂亮，每一期都穿穿看，一定各有風情」、「真的有像林襄」、「還以為是新垣結衣」、「真犯規，這應該要驅逐出場，比啦啦隊可愛就是不行」。

黃捷也跟雄女老中青各代校友同框合照，每個時期的制服風格都不一樣，有網友眼尖看出黃捷身上穿的是日治時期的制服，留言說「日治時期的雄女制服」、「這麼日本風的制服，一定是日本時代的」、「哇是日治時代的制服，掛在展示窗裡面那一套」。另外有網友發現雄女校長鄭文儀也出現在合照裡，歪樓說「忽然看到文儀⋯⋯才想起來對欸他去雄女了」、「好好笑，發現文儀在裡面」、「我腦袋裡一直響起文儀的破音合理嗎」。