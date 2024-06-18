快訊

金馬入圍男星酒駕出車禍！疑宿醉與遊覽車碰撞 酒測值0.44「移送畫面曝光」

博愛座存廢掀議 北捷說話了「因中央法規無法廢除」

錯在哪？國小數學考卷「9×4=36」分數沒了 全網揭正解：變考國文了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名家長曬出小孩的數學考卷，解題過程中一條算式「9×4=36」被老師圈起扣分。圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社」
一名家長曬出小孩的數學考卷，解題過程中一條算式「9×4=36」被老師圈起扣分。圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社

「現在國小數學怎麼這麼難？」一名家長在臉書社團「爆廢公社」發文請教網友，只見家中小孩的國小數學考卷中，作答區寫著算式「9×4=36」，卻被老師用紅筆圈起並扣了4分，讓她不解反問「到底錯在哪裡」，引起網友們熱烈討論。

原PO曬出小孩的數學考卷，題幹寫道「有38顆果凍，發給9個學生，每個學生分到4顆，還剩下幾顆果凍？」然而小孩雖寫下正解，解題過程中一條算式「9×4=36」卻被老師圈起扣分，滿分5分的題目，最後竟僅得到1分。

貼文一出，網友們紛紛留言猜測，「我也看不懂」、「字寫太醜？」、「應該是在刁他9寫的像7」、「老師心情不好，所以扣4分，算你倒楣」；也有人認為，該題應用除法解題，「應該是用除法」、「它要的是除法，答案是餘數」、「感覺應該是38÷9=4...（餘）2，所以剩下2顆」。

對此，許多網友跳出來解答，指出問題是出在「單位」，「被乘數和積的單位要一樣」、「4（顆）*9（個）=36（顆）」、「被乘數跟乘數的問題喔，因為最後答案問的是『顆』」、「我小二的兒子說，乘數和被乘數寫顛倒了，這在他們班也會被扣分」、「看起來變成考國文了」。

一名曾經擔任補教老師的網友則解釋，由於問題是問「剩下幾『顆』果凍」，而「被乘數×乘數=積」；又被乘數跟積的單位要一致，因此「4（顆）x9（個學生）=36（顆）」才會是正解。

小孩 數學 算式 考卷 解答

相關新聞

錯在哪？國小數學考卷「9×4=36」分數沒了 全網揭正解：變考國文了

「現在國小數學怎麼這麼難？」一名家長在臉書社團「爆廢公社」請教網友，只見家中小孩的國小數學考卷中...

對「大禹」一無所知！明星高中學生對中國史陌生 家長憂：108課綱發威？

這是108課綱在發威嗎？台北市明星高中學生沒聽過大禹，也不知大禹治水！…

台中文山國中地方獨力負擔1.4億 教育部：第二期全力補助

中市南屯區西溪地區人口快速成長，原有學校人數不敷使用，市政府規劃在「文中52用地」新設國中。立委廖偉翔向教育部爭取經費，...

加速高齡校舍改建 北市明年估編39億…教育局：6、7間學校將動工

台北市老舊校舍多，校舍改建迫在眉睫，市長蔣萬安在0403地震後也指示教育局應加速改建。今年除了力行國小改建案動工外，西松...

高雄陽明國中、東光國小及高苑工商運動小將出國比賽 集團捐贈行李箱

高雄市陽明國中、東光國小及高苑工商運動小將們將出國比賽，經高雄市議長康裕成媒合，郡都集團捐出50個印有85大樓等高雄意象...

中一中生自組維修團成立玩具醫生 賦予玩具新生命

就讀台中一中高二的陳彥廷，自幼對創作與拆解玩具有興趣，與志同道合的好友去年回到母校創立「玩具醫生南投站」，不僅維修玩具，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。