錯在哪？國小數學考卷「9×4=36」分數沒了 全網揭正解：變考國文了

「現在國小數學怎麼這麼難？」一名家長在臉書社團「爆廢公社」發文請教網友，只見家中小孩的國小數學考卷中，作答區寫著算式「9×4=36」，卻被老師用紅筆圈起並扣了4分，讓她不解反問「到底錯在哪裡」，引起網友們熱烈討論。

原PO曬出小孩的數學考卷，題幹寫道「有38顆果凍，發給9個學生，每個學生分到4顆，還剩下幾顆果凍？」然而小孩雖寫下正解，解題過程中一條算式「9×4=36」卻被老師圈起扣分，滿分5分的題目，最後竟僅得到1分。

貼文一出，網友們紛紛留言猜測，「我也看不懂」、「字寫太醜？」、「應該是在刁他9寫的像7」、「老師心情不好，所以扣4分，算你倒楣」；也有人認為，該題應用除法解題，「應該是用除法」、「它要的是除法，答案是餘數」、「感覺應該是38÷9=4...（餘）2，所以剩下2顆」。

對此，許多網友跳出來解答，指出問題是出在「單位」，「被乘數和積的單位要一樣」、「4（顆）*9（個）=36（顆）」、「被乘數跟乘數的問題喔，因為最後答案問的是『顆』」、「我小二的兒子說，乘數和被乘數寫顛倒了，這在他們班也會被扣分」、「看起來變成考國文了」。

一名曾經擔任補教老師的網友則解釋，由於問題是問「剩下幾『顆』果凍」，而「被乘數×乘數=積」；又被乘數跟積的單位要一致，因此「4（顆）x9（個學生）=36（顆）」才會是正解。