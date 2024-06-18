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南投豐丘國小重建 綠建築融入原、閩、客家文化

中央社／ 南投縣18日電
南投縣信義鄉豐丘國小完成重建，18日舉辦落成典禮，新校舍符合綠建築法規標準，建築設計融入原住民、閩南、客家文化等元素。（南投縣政府提供）中央社
南投縣信義鄉豐丘國小完成重建，18日舉辦落成典禮，新校舍符合綠建築法規標準，建築設計融入原住民、閩南、客家文化等元素。（南投縣政府提供）中央社

南投縣信義鄉豐丘國民小學完成重建，新校舍有20間教室、廚房、3間廁所與6座樓梯，是符合最新法規及在地文化綠建築大樓，建築設計融入原住民、閩南與客家文化等元素。

豐丘國小1962年起陸續興建，是超過使用年限的「老背少」建築，外觀老舊且外牆龜裂、壁癌斑駁嚴重，南投縣政府爭取教育部全額補助新台幣1億1039萬元，經3年餘完成重建，新建校舍落成典禮今天舉辦，南投縣長許淑華與歷屆校友、部落鄉親共約百人齊聚慶祝。

許淑華表示，縣府持續向教育部爭取老舊校舍重建經費，這幾年偏鄉學校陸續重建，很高興看到豐丘國小重建後優化環境、空間及功能齊全，相信能激發孩子更專注學習氛圍，也能與社區分享使用校園空間、與居民共生共榮。

她說，感謝台灣基督長老教會豐丘教會在校舍重建期間，無償提供臨時空間讓孩子上課，還有彰化縣和美扶輪社挹注經費，感謝所有支持、關心原鄉教育的熱心人士和企業界，縣府將持續爭取更多資源投入原住民族教育發展。

南投 綠建築

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