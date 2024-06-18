貢寮福連國小畢業生終身難忘 完成鐵人3項「海底領畢業證書」

位於台灣最東邊，號稱「極東之星」的貢寮區福連國小於今(18)日舉行畢業典禮，福連國小今年畢業典禮除延續傳統濃厚的海洋特色，今年更增加小鐵人挑戰，僅2位畢業生完成騎自行車、路跑、浮潛，最後潛到水深達五米的海底領取畢業證書，鐵人三項挑戰讓畢業生終身難忘。

一早自學校彩虹階梯出發，沿舊草嶺環狀線騎自行車近20公里至台灣極東點－極東公園，接著路跑近3公里回學校，雖然因海象不佳取消了獨木舟社區海岸巡禮，但畢業生仍勇渡卯澳灣、無裝備下潛至水下5米，由福連國小校長梁均紘在海底頒發畢業證書及代表福連卯澳精神的勇士狀，也與「新北市政府漁業及漁港事業管理處」所屬的「復育園區」合作，進行九孔苗放流活動，為海洋永續發展盡一份心力。

福連國小校長梁均紘表示，浮潛多年來一直是福連國小的特色課程之一，每一位學生在畢業前除了要學會俯漂、仰漂、立漂、打水行進、水上自救等浮潛基本技巧，更要學會無裝備下潛動作，才能下潛至卯澳灣底拿取畢業證書及勇士狀，五年前更增加獨木舟課程，讓福連國小海上活動更加豐富有趣。

貢寮區區長柯建輝表示，今天畢業生要完成鐵人三項，真的是體力和毅力考驗，好在學生在平時都有很紮實的練習，順利完成挑戰，成為令人難忘的畢業典禮。

今年福連國小只有2位畢業生，學校特別邀請國中學長姊陪游，象徵引領畢業生迎接嶄新階段的學習生涯。而且，不同於以往將畢業證書及勇士狀放在海底，去年校長梁均紘首次重裝下潛，在海底親手頒發畢業證書，今年除延續去年的海上活動規模，更增加自行車及路跑活動，除了增加挑戰性，也讓畢業生留下更深刻難忘的回憶。