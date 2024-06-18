台南400另種教育意涵 崇學國小拿下國小組全國特優

台南400相關系列活動已在今年初展開，熱鬧的背後，也有深層式的教育文化活動在進行，其中優良教案甄選結果已出爐，南市崇學國小以「台南400.無限精采」拿下國小組全國特優。此教案結合LearnMode學習吧、TGOS地圖協作平台、Canva等新興的數位科技，讓學生認識由歷史與故事堆疊而成的古都。

設計此教案老師張琬翔說，該校多年來推動在地文化課程，因許多古蹟都有文創商品，感於學生對古蹟認識不多，因此結合文創，讓學生從手做與品嘗美食中認識、親近古蹟，課程主題分古今交融、遠近馳名、融會貫通、以文會友，運用關懷同理、習得知識、體驗實踐、分享表達的啟思學習，並搭配自主學習，透過學生自學、組內共學、組間互學、教師導學，培養學生關懷周遭、認識傳統、設計實踐的能力。

教師張寶方說明「古今交融」是藉由台南特色文創商品呈現歷史與現代的碰撞，以T表策略作為認識古蹟的開端；再經由地圖協作，進一步挖掘地理位置與文化的關聯，藉由這些活動帶領學生認識傳統，進而珍視自己的文化。

第2單元「遠近馳名」，藉由前一單元所學的知識轉化成具有台南特色的明信片文創品，透過平板設計將明信片數位化，將文化資產推廣出去。第3單元「融會貫通」，讓學生配合資料查閱、篩選、刪減，以及探討何謂「有意義的問題」，引導設計出與古蹟有關的解謎活動，並實地戶外闖關。「以文會友」則是讓學生透過書寫明信片短文來回顧課程及分享對台南文化的想法，並勾勒對這座城市未來的憧憬與期盼。課程最後，將數位明信片寄給姊妹校學生，不僅促進兩校交流，更讓國際筆友慢慢認識台南。

校長洪榮進表示，教案有文創商品與古蹟配對學習單，除讓學生快樂學習，更認識台南400，如「戴珍珠耳環的少女」配對熱蘭遮堡，這是是荷蘭17世紀著名畫家維梅爾的畫作，畫中少女眼神似乎在召喚觀賞人。還有鄭成功配對延平郡王祠、孔子配對全台首學、月老配對祀典武廟、魁星爺配對ˋ赤崁樓等。

參與的學生也分享，學習中喜歡上使用T表整理上課內容，也從中認識了很多古蹟的歷史文化，還有地理位置，透過地圖協作平台，發現原來這些古蹟就在自己的周遭。也有學生分享，在解謎活動中看到古蹟建築背後被自己略過的文化，尤其是赤崁樓蓬壺書院「慎交友」，「讓我警醒，原來古人的智慧穿越這麼多年還是這麼有力量」。