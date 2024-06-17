自食其力 屏東建國國小射箭隊洗車打工籌旅費赴新加坡比賽

屏東縣建國實驗小學射箭隊成軍兩年，今年3月在全國青年盃射箭錦標賽中奪1金1銅，日前參加高市運動會獲7金5銀3銅，屢獲佳績。拓展孩子們視野，射箭隊今年7月到新加坡比賽，校方與家長、孩子討論後，透過洗車打工，自食其力賺旅費，沒有達到參賽標準的隊員，也一起加入洗車行列，展現互助、團隊合作精神。

建國國小校長施世治說，沒有誰有義務一定要捐錢給孩子們出去比賽，希望看到學童們自食其力，為自己圓夢努力，這個過程是最珍貴，也讓學童們體悟，「我們想要參賽，就要自己想辦法，來籌足旅費」。

施世治說， 射箭隊今年3月參加全國青年盃射箭錦標賽獲1金1銅，學校被通知可參加亞洲青少年的射箭公開賽決定派6名選手，分別參加男、女團體賽，1人需3.5萬元旅費，為讓孩子們為自己的夢想努力，減輕家長負擔，決定讓孩子洗車打工，剛好射箭隊家長何志元從事汽車貼膜業，願意到校教孩子洗車技術，再到自助洗車場訓練受訓，射箭隊近期展開預約洗車服務。

四年級巫睿靚、六年級黃為說明，按照洗車流程，車子洗車前要先打開汽車引擎蓋，讓汽車引擎降溫後，才開始洗車。學童從內裝清潔到外觀清洗，每個步驟很仔細一點也不馬虎。

巫睿靚說，洗車注意很多細節，羊毛刷工具若掉到地板，會黏到很多沙石，不能再拿起來刷車子，不然車子會有很多細小刮痕。四年級李季羲說，目標把每台車都洗乾淨。五年級陳祈恩說，他很想去新加坡比賽，「這是我第一次去出國比賽」。

要能去新加坡參賽，學校自訂參賽標準，雙局72箭計分制度，男生660分、女生650分，出國可獲募款補助參賽，自費參賽男生達650分、女生達640分，四年級盧建辰、五年級陳祈恩、四年級巫睿靚與四年級李季羲，已達補助標準，未達參賽標準隊員，6月26日校內排名賽爭取機會。

六年級林宸竹說，希望下次排名賽可達到分數，出國比賽，也認真練習；家長尤曉慧感動說，學生訓練時，想的就是新加坡，車子也有給小朋友試洗，洗得很乾淨。射箭隊教練黃冠中說，每個國家射箭文化不同，還有當地文化差異，出國開拓視野。