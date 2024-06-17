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中一中、文華與清中「強強聯手」舞蹈音樂美術跨界演出

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中一中、文華與清水高中，跨校跨界首度以音樂、舞蹈、美術聯合創作，21日在港區藝術中心演出。圖／台中一中提供
台中一中、文華與清水高中，跨校跨界首度以音樂、舞蹈、美術聯合創作，21日在港區藝術中心演出。圖／台中一中提供

台中一中美術班、文華高中舞蹈班及清水高中音樂班等3校學生各發揮專長，「強強聯手」首度合作，21日聯合展示成果。

中部地區3大高中藝才班清水高中音樂班、台中一中美術班及文華高中舞蹈班首度跨界聯合創作，以「Reverse （倒轉、反轉）」為創作主題。

清水高中音樂班負責音樂設計，結合文藝復興、巴洛克到當代、爵士等音樂進行編排；文華高中舞蹈班根據音樂設計舞蹈演出；視覺創作部分由台中一中美術班負責，將音樂轉化為視覺影像。

為聯合創作，3校學生一起上課，各自深入不同藝術領域。一中美術班學生陳資宜說，如何把音樂及舞蹈透過美術「具象化」，包括強弱、快慢等，具挑戰性，利用手繪、攝影及電腦繪畫及動畫展現。

清水高中學生黃永愛指出，這次大量使用互動技術、運用數位音樂工作軟體，創作電腦音樂作品。

文華高中學生鐘喬琳指出，以前舞蹈演出多只專注詮釋肢體動作，這次為讓舞蹈符合清水高中的音樂創作，才發現音樂有很多層次，例如其中一部作品「科技重奏」，要用舞蹈詮釋5種樂器的樂音，包括長笛、大提琴均是屬於展現旋律的樂音，如何展現不同律動區隔，極具挑戰性。

一中美術班學生陳資宜也說，如何把音樂及舞蹈透過美術「具象化」，包括強弱、快慢等也十分挑戰，他們利用手繪、攝影及電腦繪畫及動畫展現；至於清水高中學生黃永愛指出，以前音樂演出多只需坐著從頭演奏到底即可，這次3校聯合創作，他們也學到演奏之餘要融入更多肢體動作搭配，均是全新體驗。

文華高中舞蹈班鐘喬琳表示，能現場和音樂工作者和導演討論情境與肢體展現方式，是一種全新的體驗，學會以更直接表達肢體情緒。

包括台中一中校長林隆諺、文華高中校長黃偉立及清水高中校長蕭建華，肯定3校藝術領域的學生跨界合作，6月21日晚間在港區藝術中心登場。

台中一中、文華與清水高中，跨校跨界首度以音樂、舞蹈、美術聯合創作，21日在港區藝術中心演出。圖／台中一中提供
台中一中、文華與清水高中，跨校跨界首度以音樂、舞蹈、美術聯合創作，21日在港區藝術中心演出。圖／台中一中提供
台中一中、文華與清水高中，跨校跨界首度以音樂、舞蹈、美術聯合創作，21日在港區藝術中心演出。圖／台中一中提供
台中一中、文華與清水高中，跨校跨界首度以音樂、舞蹈、美術聯合創作，21日在港區藝術中心演出。圖／台中一中提供

文華高中 音樂

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