傳承手作苔玉盆栽 汐止長安國小畢業生留回憶

六月是鳳凰花開的季節，汐止區的長安國小舉行畢業典禮，包括汐止區長、議員、里長都到場祝福，場面溫馨，值得一提的是，畢業生手作苔玉盆栽，在典禮上傳承給五年級的學弟妹，佈置在校園各個角落，留下回憶。

長安國小校長包志強表示，長安國小64屆的畢業典禮，其實學校非常鼓勵孩子有三個部分，一個是對他們的一個期許，希望他們能夠有熱情的面對未來的學習生活，第二個是不管他們在任何的角落、在任何的階段，不管是快樂或者是難過的時候，都能夠不放棄，自己努力去學習，最後一個是期許他們，未來的學習裡面能夠結交更好的朋友，讓他們有一個很好的同伴，一起去做成長。

新北市議員白珮茹說，很開心來參加參加長安國小的畢業典禮，長安雖然不是一個很大的學校，但是，長安國小上上下下的老師們，對於教學的認真是有目共睹，也恭喜所有畢業班的同學，祝長安的孩子鵬程萬里一帆風順。

包志強指出，更重要的是，長安國小非常重視孩子美感的培育跟實作的創作，所以，這次所有的畢業典禮，都是小朋友自己去做規劃跟設計的，尤其是他們這次有設計苔玉盆栽，苔玉植物是學校的一個創作藝術，會散佈在學校的各個角落，由學長姊頒給學弟妹，希望他們承接這樣的精神，象徵學校是我們的家，要一起來美化校園，要一起愛他，所以畢業生自己去做一些創作，讓學校留下一個很好的回憶，所以，這個是長安國小辦畢業典禮一個很重要的一個傳承的理念。

長安國小畢業生說，覺得要畢業的時候，會有點不捨，因為在這邊都是一起很好玩的朋友，每天都是一起相處的，雖然畢業很快樂，但想到要結束了，就是會有點重重的不捨，而這次有做苔玉盆栽，傳給五年級在校生，讓自己的手作品留存下去。