對「大禹」一無所知！明星高中學生對中國史陌生 家長憂：108課綱發威？

這是108課綱在發威嗎？台北市明星高中學生沒聽過大禹，也不知大禹治水！

有學生家長表示，因為6月16日中央氣象署發布豪大雨特報，台北市也發布豪雨特報，所以跟就讀明星高中的小孩聊起了大禹治水，沒想到小孩完全不知道大禹治水，也沒聽過大禹，讓家長非常震驚。

這位家長表示，小孩就讀的是台北市公立前三名的明星高中，沒想到對大禹一無所知，進一步問起堯舜，小孩也只是好像有印象而已；聊起漢唐宋明等朝代的先後順序，小孩也說不太清楚。這讓他好奇是不是108歷史課綱在發威？

這位家長說，他贊成鄉土歷史教育，適度減少中國史的比例也無可厚非，但是沒想到連明星高中的學生對中國史也已經陌生到這種地步。

教育部在先前曾經對爭議發出新聞稿表示，108課綱並未「去中國化」，也未以東亞史取代中國史，「是讓學生對於中國史學習，從單一區域的學習，導向全球互動關聯的系統思考與多元理解。」

照片為教育部新聞稿截圖

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