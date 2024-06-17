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高雄中學儀隊7人挑戰「28天徒步環台」 為社福機構勸募
高雄中學儀隊7名學生今年參與「九天盃太子極限環臺賽（九天盃）」，將用28天挑戰扛「三太子神偶」徒步環島，其中高一生孫秉浩宇與曾任雄中主任教官的父親一起挑戰環台，還有來自雄中科學班的1年級女學生王庭甄，今年首次挑戰分段單日賽程，她不但是雄中唯一參與環台賽的女生，也是今年雄中儀隊的首位女生隊員。
雄中儀隊7名學生挑戰九天盃，還有10名學生與學長伴隨自我挑戰，今天在三鳳宮宣布於7月1日出發環台賽；7名學生之一的孫秉浩曾參與過極限環台，但當時只走7天，這次他與父親孫足承再次挑戰，孫足承原是雄中主任教官，3年前退休，也曾多次參與徒步環島，父子2人都說珍惜這次相處機會，能夠一起挑戰共同目標。
此外，雄中科學班1年級女生王庭甄是今年首次挑戰分段單日選手，除了是雄中唯一參與環台賽的女生，也是雄中少數女同學，更是今年雄中儀隊的首位女生隊員，她也參與過日本橘高校樂儀交流演出，兼顧課業絲毫沒有鬆懈；她說，就像自己當初選擇加入雄中儀隊，能與同學們自我挑戰，相信會是成長階段中很難忘的事。
雄中自2022年第十屆九天盃開始，由孫一弘教官發起，鼓勵儀隊隊員參加，從第十屆分段賽高雄至花蓮豐濱試水溫，到第二年部份學生報名參賽全程完賽，今年延續傳統第三年，終於完整組成一隊七人隊伍，代表「雄中儀隊」參加環台賽；校長莊福泰說，藉由雄中儀隊學長交接給學弟，成為儀隊每年團隊訓練的傳統延續。
參與環台的學生們說，今年儀隊終於能成隊參與，會以徒步進行環島，懷抱臺灣鄉土情懷，一步步觀察臺灣人情風景，學生們在臉書Facebook「微笑南臺灣 為公益而跑」活動粉專，用實際行動與社福機構合作，為高雄在地社福機構推廣籌措經費，除讓大眾看到臺灣年輕學子們對回饋社會的付出。
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