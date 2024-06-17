兩人同國中小又住同里 賴清德接見母校第一名畢業生
賴清德總統今在總統府接見萬里國中學生許顥騰，兩人都在新北市萬里區中幅里長大，是同一個村子，也都就讀萬里國小、萬里國中，國中同樣以第一名畢業。賴總統說，他收到許竣淵及許顥騰父子來信，盼到總統府與他見面。校長馮麗慧說，許學業成績優異，尤其以數理見長，對AI非常感興趣，第一志願是松山工農資訊科。
賴總統致詞說，今天見到許顥騰彷彿看見以前的自己，因為兩人都在萬里區中幅里長大，也都就讀萬里國小、萬里國中，國中也是第一名畢業，不同之處是他後來就讀普通高中，而許未來想成為AI機器人工程師，人工智慧時代來臨，技職教育更加重要，他預祝許順利考上理想學校。
校長馮麗慧說，許今年以學業成績第一名畢業，由於賴總統也是萬里國小、萬里國中第一名畢業，也跟賴總統老家在同一里，因此許爸爸寫信給總統府，今獲招見，祖孫三代都到現場。馮說，許擅長數理，尤其對AI機器人很感興趣，經常代表學校參賽，雖然不一定每次都獲獎，但仍不減許的熱忱，希望能上松山工農資訊科。
此外，馮也說，賴總統對萬里感情深厚，今天現場也承諾捐助500萬給萬里國中當作獎學金。
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