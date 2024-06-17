萬里國中第一名畢業生圓夢 賴總統接見學弟慰勉

總統賴清德今天接見萬里國中第一名畢業生許顥騰，賴總統說，彷彿看見以前的自己，兩人都在萬里區中幅里長大，是同一個村子，也都就讀萬里國小、萬里國中，國中同樣以第一名畢業；許顥騰未來想成為AI機器人工程師，賴總統期勉他實現理想。

賴總統今天在總統府接見許顥騰，肯定其在校出色表現。

總統致詞時表示，幾天前收到許竣淵及許顥騰父子來信，盼到總統府與他見面。今天見到許顥騰，他彷彿看見以前的自己，兩人都在萬里區中幅里長大，是同一個村子，也都就讀萬里國小、萬里國中，國中同樣以第一名畢業。

賴總統說，與許顥騰不同的是，他就讀普通高中；許顥騰則有志於技職教育，未來想成為AI機器人工程師，跟上時代趨勢，他要預祝許顥騰順利考上理想學校。

總統提到，他國中時期也曾想就讀技職學校，不過當時的學校主任認為，普通高中與技職教育是兩條截然不同的路，建議他往普通高中發展。經過幾十年發展，現在台灣社會進步，人工智慧時代來臨，技職教育更加重要。

賴總統祝福許顥騰未來求學道路順利成功，好好加油、實現理想，成為一名出色的機器人工程師。

晉見總統的訪賓一行包括新北市萬里區中幅里里長謝嘉陽、新北市立萬里國民中學校長馮麗慧等人，總統府發言人郭雅慧也在座。