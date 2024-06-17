萬里國中第一名畢業生圓夢 賴總統接見學弟慰勉

中央社／ 記者葉素萍台北17日電

總統賴清德今天接見萬里國中第一名畢業生許顥騰，賴總統說，彷彿看見以前的自己，兩人都在萬里區中幅里長大，是同一個村子，也都就讀萬里國小、萬里國中，國中同樣以第一名畢業；許顥騰未來想成為AI機器人工程師，賴總統期勉他實現理想。

賴總統今天在總統府接見許顥騰，肯定其在校出色表現。

總統致詞時表示，幾天前收到許竣淵及許顥騰父子來信，盼到總統府與他見面。今天見到許顥騰，他彷彿看見以前的自己，兩人都在萬里區中幅里長大，是同一個村子，也都就讀萬里國小、萬里國中，國中同樣以第一名畢業。

賴總統說，與許顥騰不同的是，他就讀普通高中；許顥騰則有志於技職教育，未來想成為AI機器人工程師，跟上時代趨勢，他要預祝許顥騰順利考上理想學校。

總統提到，他國中時期也曾想就讀技職學校，不過當時的學校主任認為，普通高中與技職教育是兩條截然不同的路，建議他往普通高中發展。經過幾十年發展，現在台灣社會進步，人工智慧時代來臨，技職教育更加重要。

賴總統祝福許顥騰未來求學道路順利成功，好好加油、實現理想，成為一名出色的機器人工程師。

晉見總統的訪賓一行包括新北市萬里區中幅里里長謝嘉陽、新北市立萬里國民中學校長馮麗慧等人，總統府發言人郭雅慧也在座。

總統府發言人 萬里

延伸閱讀

拜登洛杉磯募款破紀錄 多名好萊塢明星出席

徐巧芯問誰是投降主義者？顧立雄苦笑：沒法替總統回答

影／美總統拜登募款大會又當機？前老闆歐巴馬神救援

賴清德：不能接受「首戰即終戰」投降主義 馬辦回應了

相關新聞

中一中、文華與清中「強強聯手」舞蹈音樂美術跨界演出

台中一中美術班、文華高中舞蹈班及清水高中音樂班等3校學生各發揮專長，「強強聯手」首度合作，21日聯合展示成果。

自食其力 屏東建國國小射箭隊洗車打工籌旅費赴新加坡比賽

屏東縣建國實驗小學射箭隊成軍兩年，今年3月在全國青年盃射箭錦標賽中奪1金1銅，日前參加高市運動會獲7金5銀3銅，屢獲佳績...

傳承手作苔玉盆栽 汐止長安國小畢業生留回憶

六月是鳳凰花開的季節，汐止區的長安國小舉行畢業典禮，包括汐止區長、議員、里長都到場祝福，場面溫馨，值得一提的是，畢業生手作苔玉盆栽，在典禮上傳承給五年級的學弟妹，佈置在校園各個角落，留下回憶。

對「大禹」一無所知！明星高中學生對中國史陌生 家長憂：108課綱發威？

這是108課綱在發威嗎？台北市明星高中學生沒聽過大禹，也不知大禹治水！…

具候用校長資格…議員爆新北師酗酒、偷竊、無故缺課等行徑 教育局這樣說

新北市議會今天總質詢，新北市議員張錦豪指出，新北市有一名年資屆退具候用校長資格的老師，近一年行為荒腔走板，不僅給國小學生...

高雄中學儀隊7人挑戰「28天徒步環台」 為社福機構勸募

高雄中學儀隊7名學生今年參與「九天盃太子極限環臺賽（九天盃）」，將用28天挑戰扛「三太子神偶」徒步環島，其中高一生孫秉浩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。