性平調查人員 新北96校掛零

校園性平事件複雜，需要專業人員介入調查，新北市有85所國小、9所國中、2所高中完全沒有校內性平調查專業人員，今年高階性平調查人員培訓班預計錄取60人，實際只有15人報名，新北教育局坦言小校聘人困難，會持續補足大校，以支援小校方式進行。

新北市議員彭佳芸指出，校園性平事件據性平教育法規定，須由性平教育平等委員會處理，依規定調查小組三分之一成員要具校園性別事件調查專業素養，強化校內性平調查專業人員人才庫非常重要。

新北市目前有85所國小、9所國中、2所高中完全沒有校內性平調查專業人員，彭佳芸質詢指，校園性平事件一天到晚在發生，教育局9月新學年度能否補足96校性平調查專業人員？

教育局長張明文表示，小型學校教職員不足，小校要聘專業人員難度較高，目前努力方向是將中大型學校盡量增加，採跨校支援方式，目標是60班學校要有2人，12班的學校要有1人。

另，教育局辦理高階性平調查人員培訓，預計5月底前錄取60人，卻只有報名15人，只好延期辦理。

一名不願具名的校園調查人員指出，高階人員訓練雖有公費支應，但培訓時間長，如果參加培訓，若不影響教學，就要在假日受訓，吸引力低。

該名調查人員也說，培訓過程耗費心力，大部分老師不願參與性平調查小組，主因是要面對很多令人痛心的案件，精神耗損相當高，也是教育人員興趣缺缺的原因之一。