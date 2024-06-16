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新竹市長獎頒獎典禮「不能拍照」 家長怨戶外曬太陽：像被懲罰

中央社／ 新竹市16日電
新竹市長獎頒獎典禮15日舉行，有議員接獲家長陳情，依學校通知的時間到場竟要在戶外曬太陽，為了幫獲獎孩子拍照而來，現場卻有工作人員不斷高喊「不能拍照」，希望市府能改進。（民進黨新竹市議員劉彥伶提供）中央社
新竹市長獎頒獎典禮15日舉行，有議員接獲家長陳情，依學校通知的時間到場竟要在戶外曬太陽，為了幫獲獎孩子拍照而來，現場卻有工作人員不斷高喊「不能拍照」，希望市府能改進。（民進黨新竹市議員劉彥伶提供）中央社

新竹市長獎頒獎典禮昨天舉行，有1名家長在網路貼文抱怨，依學校通知時間到場卻要在戶外曬太陽，家長在場內不能為授獎孩子拍照，一系列流程像是在受懲罰，盼市府能改進。

對此，竹市府教育處今天表示，活動會場文化局演藝廳原訂上午8時30分開放，已因應人潮提前開門讓家長入內。另為避免阻礙其他家長觀禮，由大會負責拍照。會虛心接受家長反映，持續精進教育施政。

民進黨新竹市議員劉彥伶今天向中央社記者表示，市長獎頒獎典禮應該開心，但她接獲家長陳情，昨天活動會場太晚開門，讓家長和孩子在外曬太陽，經向市府教育處反映，竟稱是文化局場地規定。

1名網友在臉書Facebook發文指出，昨天上午到新竹文化局演藝廳參加112學年度市長獎頒獎典禮，演藝廳外擠滿受獎學生與家長，炙熱的天氣讓人感覺是被懲罰。

網友表示，家長為了幫獲獎孩子拍照而來，但現場卻有工作人員不斷高喊「不能拍照」。原本早到的家長被要求坐在3樓位置，後來主持人卻叫晚到家長坐到前排座位，認為是在懲罰早到的家長，希望市府能改進。

竹市教育處透過文字表示，日前有請學校提醒家長與學生勿過早到達會場。文化局演藝廳原訂開放時間為上午8時30分，昨天上午因應人潮已提前開門，工作人員於現瑒疏導人潮，以利流程順暢。

為讓學生及家長都能享有完整而慎重的頒獎典禮，教育處指出，現場拍照由大會負責，避免阻礙其他家長的觀禮視線。會虛心接受家長反映，持續精進教育施政。

文化局

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