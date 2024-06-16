AI成顯學 北市補助高中職開課

人工智慧AI成為全球新顯學，北市創全國之先成立AI專班，5年來成果豐碩，「領頭羊」中正高中透露，每年報名人數都上百人，未來將擴成兩班。教育局昨表示，新學年度起補助高中職每校最多100萬元，開設相關課程，盼普及AI科技教育。

北市教育局昨辦AI教育節聯展，中正高中、陽明高中、百齡高中的AI專班及建中機研校隊共4校學生展現成果，中正高中展示機器手臂可自動分類物品、百齡高中以AI技術讓系統自動辨識海洋垃圾和各種魚類、陽明高中運用機器學習提升3D列印精準度、建中操作機器人完成任務等，有國中生逐攤體驗，盼未來投入AI領域。

中正高中108學年度推AI學程，校長江惠真說，每年專班招生25人，報名人數多達5倍，相當踴躍，新學年度將從1班25人擴展成兩班、共40人。AI學程有助於學生強化數理邏輯、實務運用，迄今3屆畢業生的數A、數B平均分數都比全國高，9成學子選擇AI、資工、電機產業，成效不錯。

中正高中高三生郭律均說，因接觸AI領域，大學才就讀物理系。

陽明高中校長蔡哲銘說，中正高中為AI專班開路，陽明、百齡高中相繼成立，兩校合作關係密切，安排學子一同上課，除了高中師資，加入大學師資、產業界資源，也學習到較新技術。

教育局昨表示，新學年度將補助高中每校最高100萬元，推「人工智慧AI」、「量子電腦應用」及「半導體相關理論」主題學分學程，以專班或課程融入模式讓學生專題實作。