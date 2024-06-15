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市長陪你拍爆紅有畢業生後空翻 黃偉哲今年推「2.0版」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市「市長陪你拍2.0濾鏡」台南元素滿滿。圖／台南市教育局提供
台南市「市長陪你拍2.0濾鏡」台南元素滿滿。圖／台南市教育局提供

台南市各國中小畢業典禮6月15日起開始至21日陸續舉辦，今天許多學校畢業典禮現場畢業生驚呼連連，除了韓星金世正、日本歌手卡莉怪妞及台團五堅情等偶像藝人給畢業生的祝福影片外，台南市長黃偉哲也創意加碼，推出台南400「市長陪你拍2.0」，所有畢業生都可以透過IG濾鏡與市長同框，和市長一起比愛心、碰拳，合照出時下流行的韓風人生四格照。

黃偉哲表示，自110學年度起，市長獎頒獎典禮別出新裁的辦理「市長陪你拍」活動，由每一位市長獎學生當家作主、發揮創意，擺出最想和市長合拍的pose，拍照姿勢與道具真的花樣百出，雖然每次都拍得滿頭大汗，但為了讓獲得市長奬同學留下永恆回憶皆來者不拒，其他無法到場的學生，也紛紛表達想與市長合照留下紀念，因此今年「市長陪你拍」升級為2.0版，運用數位科技，以具有台南味的方式，祝福每位畢業生鵬程萬里、一帆風順。

教育局長鄭新輝表示，今年各國中小畢業典禮已陸續舉辦，為了讓所有畢業生都可以和市長互動拍照，特別設計「市長陪你拍2.0，台南版人生四格」拍照活動，並在6月15日首度上架，內容包括與市長比愛心、碰拳、頒獎等互動效果，背景也加入台南景點與畢業祝福意象，例如孔廟、赤崁樓、億載金城、鳳凰花、米糕等元素，學生可以用手機或平板搜尋市長黃偉哲(weiche946)的IG主頁，選出自己喜歡的IG濾鏡，發揮創意的和市長合照，拍出台南特有、個人專屬的畢業記憶。

教育局表示，台南400「市長陪你拍2.0」，6月15日起，所有畢業生都可以使用，相關連結可至教育局臉書粉絲專頁-教育花路米、黃偉哲市長IG查詢。

台南市「市長陪你拍2.0濾鏡」台南元素滿滿。圖／台南市教育局提供
台南市「市長陪你拍2.0濾鏡」台南元素滿滿。圖／台南市教育局提供
台南市「市長陪你拍2.0濾鏡」台南元素滿滿。圖／台南市教育局提供
台南市「市長陪你拍2.0濾鏡」台南元素滿滿。圖／台南市教育局提供
台南市推出「市長陪你拍2.0濾鏡」。圖／台南市教育局提供
台南市推出「市長陪你拍2.0濾鏡」。圖／台南市教育局提供

黃偉哲

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