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帶著神明香火一路踢進全國總決賽 永靖國小女足勇奪亞軍

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣永靖國小女足球踢進國小世界盃足球賽決賽，勇奪亞軍。圖／永靖國小提供
彰化縣永靖國小女足球踢進國小世界盃足球賽決賽，勇奪亞軍。圖／永靖國小提供

彰化縣永靖國小足球隊是國內小學足球比賽常勝軍，今年教育部主辦的國小世界盃足球賽，永靖女足隊帶著家鄉永安宮三山國王廟香火袋出賽，一路踢進前四強，最後以一分之差飲恨，但縣政府認為小將已拚盡全力堅持到最後一刻，今表揚她們為彰化縣勇奪亞軍殊榮。

112學年國小世界盃足球賽決賽本月在台北田徑場舉辦，全國782隊參加，隊伍創下新高紀錄。永靖國小女足隊征戰前，到永靖永安宮向三山國王神尊祈福，每人取得一個香火袋綁在背包上，勉勵「永不放棄，勇敢前『靖』」，北上比賽時永靖國小足球後援會長朱堂榮、彰化縣體育會足球委員會總幹事吳坪璋到場打氣。

國小女足冠亞軍賽當天，花蓮富世國小3號球員李子萱率先踢進一球得分，同隊金靴獎得主白芷瑄在門前6碼再進一球，上半場永靖女足球未得分，到下半場由主將9號詹雨蓉得到隊友賴琪蕙助攻破蛋得到一分，可惜無法突破對方防守陣容，但富世在永靖女足門神詹雨姍力擋下也無法再進分，終場花蓮富世以2比1奪冠。

永靖國小女足隊教練羅永伸表示，為這次比賽，永靖國小女足隊過去半年每天風雨無阻的訓練，周日集訓，就是要拿出最好表現，決賽前已畢業的學長學姐到校幫忙學妹增加對抗強度，上下一心希望得到佳績，雖然未能如願攻下冠軍，但相信小選手會有所成長，未來將會更努力，更勇敢承擔，持續在球場上發光發熱。

永靖國小校長蘇月妙說，守門員詹雨姍是今年縣長獎得主，允文允武，在全國決賽中無數次擋下對方射門，是永靖國小最信賴的守護神，儘管最後沒如願抱回冠軍，但小球員秉勝不驕、敗不餒的運動家精神讓師長格外驕傲和欣慰。

縣長王惠美恭賀永靖國小足球隊勇奪佳績，感謝校長、教練及家長會的支持，才能為縣爭光，期許今年畢業的小隊員升學國中後，繼續在前進人生的道路上再自我突破，創造佳績。

教練 足球

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