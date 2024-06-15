校園會客室／山野即教室 他帶小學生登百岳

台中市北區太平國小學童有項傳統，全校五年級學生每年三月都要挑戰大坑步道，體能好的學生，甚至可報名挑戰谷關七雄之一的東卯山，以及海拔超過三千的合歡北峰。帶隊的總務主任吳永琪說，大自然是戶外教育最好的教室，透過登山，帶學生走出舒適圈，勇於挑戰自我。

太平國小鄰近一中商圈，位於商業區，就學人口本就不多，加上少子化，招生更不容易。校方推動山野教育已七年，每年三月底，吳永琪會與其他老師一起帶領全校五年級學生走大坑步道，再從全校高年級生中挑選四十人，師生在專業嚮導的帶領下，挑戰谷關東卯山，隔年五月再帶隊十六人，挑戰難度更高的合歡北峰，成為學校特色與傳統。

在太平國小服務廿年的吳永琪，擁有十餘年的登山經歷。他坦言，當初推動山野教育，純粹希望營造學校特色，以利招生，「有家長認為危險」，也有老師懷疑「要如何帶隊」，經過多次會議，才讓首次的大坑步道活動成形，就連疫情期間也未停辦。

吳永琪說，谷關東卯山需走六至七個小時，雖然路長但較平緩；合歡北峰陡峭、氣溫低，沿途舉步維艱，難度更高。參加的學生除平日的體能訓練，也會行前教育，包括登山安全技巧、裝備選用、行進路線、緊急應變等。

吳永琪說，透過攀登，鍛鍊學生的體力與意志力，也透過親近山林，進而更喜愛台灣這片土地、愛護山林。他也常與孩子說，登山體能是基本的要求，有好的體能，才能欣賞沿路風景，不僅登山，也適用於教育上，「凡事都要做好準備，遇到問題就能隨時應變」。