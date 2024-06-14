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新北四校國中生模擬聯合國會議 聚焦紅海危機

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區青山國中小模擬聯合國會議，今年邀請福和國中、鷺江國中、淡水國中的學生一起加入，針對紅海危機，展開國對國商談與論辯。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區青山國中小模擬聯合國會議，今年邀請福和國中、鷺江國中、淡水國中的學生一起加入，針對紅海危機，展開國對國商談與論辯。 圖／觀天下有線電視提供

邁入第11年的汐止區青山國中小模擬聯合國會議，今年邀請福和國中、鷺江國中、淡水國中的學生一起加入，四校師生齊聚一堂共學交流，這次是延續去年以巴衝突下的人權議題，針對紅海危機，展開國對國商談與論辯。

青山國中小主任蘇聿岐表示，為了讓學生更有感，每年皆與學生討論論壇主題，今年持續深化學生對於國際議題的敏感度，以巴衝突下的議題擴散，延續至地緣政治下的海洋安全議題，以葉門胡塞武裝組織在紅海發動攻擊事件作延伸，討論各國如何降低衝突危機。開議前更特別邀請「巫師地理」粉專社群版主巫仰叡，以臺灣青年如何從地理看國際為題，親臨現場進行專題演講，除針對議題提出觀點供孩子們從不同面向思考外，也分享未來公民所需具備的國際觀，最後更分享自己參與的著作”地緣政治-印度新強權”，讓學生大呼過癮。

淡水國中新加坡代表羅伊婕表示，從整理資料開始，了解到紅海危機升級會影響到許多層面。今天到會議現場，看到很多國家代表齊聚在此，希望透過與各國的發言、磋商方式，共同擬定決議，解決並避免紅海危機升級。

福和國中丹麥代表李采恩說，參與模聯可藉由時事了解國際新聞，增進自己國際觀。代表國家不同，出發點不一致，表達的立場勢必有所出入，從此次探討的議題中了解，通貨膨脹嚴重影響了經濟的趨勢，這些其實與我們的生活息息相關。

鷺江國中索馬利亞代表陳昱璇表示，藉由這次的模擬聯合國活動，認識到紅海目前的國際局勢，以此來研究各個國家之立場，了解各國的利益考量以及外交關係，讓自己國際觀大幅提升，不僅讓我更加了解聯合國的運作方式，也讓我學習到更多溝通技巧及人際關係。

淡水 紅海 聯合國

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