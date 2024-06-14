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竹圍國小畢業最美禮物 601班學生創作畢業歌

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
竹圍國小601畢業班老師帶著學生一起創作出來的畢業歌，更由老師帶學生到專業錄音室錄製成音樂帶，成為學生最難忘且最特別的回憶。 圖／紅樹林有線電視提供
竹圍國小601畢業班老師帶著學生一起創作出來的畢業歌，更由老師帶學生到專業錄音室錄製成音樂帶，成為學生最難忘且最特別的回憶。 圖／紅樹林有線電視提供

到了六月就是鳳凰花開畢業季節，而昨天才剛辦完第63屆畢業典禮的竹圍國小，其中601畢業班不僅是上台演唱畢業歌曲，這首曲目更是由老師帶著學生一起創作出來的畢業歌，不僅是寫詞譜曲，都有師生一起創作，更由老師帶學生到專業錄音室，錄製成音樂帶，並且剪輯成音樂MV，而這些製作過程花了幾個星期的時間，也成為學生今年畢業最難忘且最特別的回憶。

601畢業班學生說，能夠參與畢業歌製作非常的開心，而且大家都集思廣益，寫出所有的文稿歌詞來做挑選，並且到錄音室錄音是個很新鮮的體驗，也學到錄音室很多專業的知識，收獲很多。

而這次601畢業班老師朱麗安也說，因為自己以前也是學過音樂，而且帶著學生製作畢業歌是一項挑戰，也是為學生創造美好的回憶，在學生及家長的同意且支持下，一起完成這美好的畢業禮物。

竹圍國小校長蔣承志表示，配合108課綱，讓學生學習如何應用所學，透過老師自發性的帶著全班一起製作歌曲，由老師作曲，學生作詞來將整段歌曲完成，並且進到錄音室一起體驗創作的氣氛，也讓學生學到許多不一樣的生活體驗，也希望畢業後大家都可以藉由這首一起製作的歌曲來回憶起國小生活。

108課綱 淡水 音樂

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