快訊

把火車當汽旅？妻揭司機員夫上班偷情荒淫行徑卻無下文 台鐵終出招

營造無邊際空間 瑞芳濂洞國小獲美感校園全國第三

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區濂洞國小是一所環山面海，人文薈萃的迷你小學，營造無邊際的美感空間景致，獲得教育部美感校園環境空間改造全國第三的榮譽。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區濂洞國小是一所環山面海，人文薈萃的迷你小學，營造無邊際的美感空間景致，獲得教育部美感校園環境空間改造全國第三的榮譽。 圖／觀天下有線電視提供

新北市瑞芳區濂洞國小是一所環山面海，人文薈萃的迷你小學，為了重新呈現學校所在區域的自然景觀與社區特質，透過校園美感環境再造計畫的植入，將校門、司令台及觀景台串連成為美感校園的縱軸線，以銀灰色為基底的空間意象，重新引領師生對礦山的形成，版塊地質和岩石的自然科學教育認知，並將校園由內向外延伸至海岸線，營造無邊際的美感空間景致，也獲得教育部美感校園環境空間改造全國第三的榮譽。

濂洞國小透過美感環境再造，打造半戶外地質展演台，用雙版塊疊構方式，加大展演台空間，輔以傾斜式的海蝕造型，嵌入親師生共作潮間帶嬉遊生物大理石馬賽克，以現代美感呈現山與海，力與美的結合，讓師生喜歡在此休憩互動以及有足夠表演空間。

五年級學生許樂說，學校的環境有山又面對海，校園的元素也都與山海有關，尤其自己也參與的校園改造一部分，覺得很有成就感，下課最喜歡到展演台玩耍。

濂洞國小校長黃恕懿表示，展演台是原司令台的改造，改造範圍從大門-展演台-花圃-觀景台共四個位置，一線排開面對海洋，整合校園與地方的特色，並且在改造前中後過程搭配課程發展，讓校園環境不只是美麗的景點，更是引發對環境的好奇與探索基地。獲獎是因校園的美感改造，讓孩子在改造空間中學會發現、分析、歸納、並藉由創意、參與、對話，共構人、己、環境的共好。

校園 瑞芳

延伸閱讀

獨／這畢業證書遲半世紀 60年老礦工淚盈眶：我畢業了

瑞芳爪峰社區理事長愛種菜 收成全給銀髮共餐享用

瑞芳污水下水道有眉目 市議員：盼7年後完成

「2024台北水舞嘉年華」展演加碼！星光週末夜 多樣藝術展演輪番上陣

相關新聞

北市學校營養午餐升級吃「友善蛋」 國小生6月這2天搶先嘗鮮

北市學校營養午餐再升級，教育局響應動物保育及友善環境，今年起首度導入友善飼養雞蛋，每學期補助1次，將動物保育與友善飼養概...

營造無邊際空間 瑞芳濂洞國小獲美感校園全國第三

新北市瑞芳區濂洞國小是一所環山面海，人文薈萃的迷你小學，為了重新呈現學校所在區域的自然景觀與社區特質，透過校園美感環境再造計畫的植入，將校門、司令台及觀景台串連成為美感校園的縱軸線，以銀灰色為基底的空間意象，重新引領師生對礦山的形成，版塊地質和岩石的自然科學教育認知，並將校園由內向外延伸至海岸線，營造無邊際的美感空間景致，也獲得教育部美感校園環境空間改造全國第三的榮譽。

竹圍國小畢業最美禮物 601班學生創作畢業歌

到了六月就是鳳凰花開畢業季節，而昨天才剛辦完第63屆畢業典禮的竹圍國小，其中601畢業班不僅是上台演唱畢業歌曲，這首曲目更是由老師帶著學生一起創作出來的畢業歌，不僅是寫詞譜曲，都有師生一起創作，更由老師帶學生到專業錄音室，錄製成音樂帶，並且剪輯成音樂MV，而這些製作過程花了幾個星期的時間，也成為學生今年畢業最難忘且最特別的回憶。

新北四校國中生模擬聯合國會議 聚焦紅海危機

邁入第11年的汐止區青山國中小模擬聯合國會議，今年邀請福和國中、鷺江國中、淡水國中的學生一起加入，四校師生齊聚一堂共學交流，這次是延續去年以巴衝突下的人權議題，針對紅海危機，展開國對國商談與論辯。

彰化偏鄉畢業生挑戰1200公里 單車騎行兩岸看美景

彰化縣萬合國小今舉行畢業典禮，同時啟動單車天使萬合騎跡台灣、上海、天津騎行儀式，有1名畢業生、5名在校生自願挑戰1200...

不輸中捷長髮哥！小六女練過跆拳道 勇救被掌摑女大生

台中11日發生一名女大學生等公車遭下車的六旬婦人連打7巴掌並扯髮，何姓小六女童第一個衝下去，推開施暴的婦人，網友盛讚勇氣不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。