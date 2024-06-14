營造無邊際空間 瑞芳濂洞國小獲美感校園全國第三

新北市瑞芳區濂洞國小是一所環山面海，人文薈萃的迷你小學，為了重新呈現學校所在區域的自然景觀與社區特質，透過校園美感環境再造計畫的植入，將校門、司令台及觀景台串連成為美感校園的縱軸線，以銀灰色為基底的空間意象，重新引領師生對礦山的形成，版塊地質和岩石的自然科學教育認知，並將校園由內向外延伸至海岸線，營造無邊際的美感空間景致，也獲得教育部美感校園環境空間改造全國第三的榮譽。

濂洞國小透過美感環境再造，打造半戶外地質展演台，用雙版塊疊構方式，加大展演台空間，輔以傾斜式的海蝕造型，嵌入親師生共作潮間帶嬉遊生物大理石馬賽克，以現代美感呈現山與海，力與美的結合，讓師生喜歡在此休憩互動以及有足夠表演空間。

五年級學生許樂說，學校的環境有山又面對海，校園的元素也都與山海有關，尤其自己也參與的校園改造一部分，覺得很有成就感，下課最喜歡到展演台玩耍。

濂洞國小校長黃恕懿表示，展演台是原司令台的改造，改造範圍從大門-展演台-花圃-觀景台共四個位置，一線排開面對海洋，整合校園與地方的特色，並且在改造前中後過程搭配課程發展，讓校園環境不只是美麗的景點，更是引發對環境的好奇與探索基地。獲獎是因校園的美感改造，讓孩子在改造空間中學會發現、分析、歸納、並藉由創意、參與、對話，共構人、己、環境的共好。