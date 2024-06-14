北市補助國小生吃友善飼養雞蛋 每學期供應1次
台北市教育局今天指出，為提升動物保護及動物福利觀念，編列每年170萬元預算，補助國小學生每學期吃1次友善飼養雞蛋，並以完整全蛋方式供應，後續再擴大補助至國中。
台北市教育局今天發布新聞稿表示，校園營養午餐即日起導入友善飼養雞蛋，先從全市142所國小開始，每學期補助1次，每年所需經費約新台幣170萬元，預計下學年度擴大供應至國中及完全中學。
教育局指出，有別於蛋料理常見的炒蛋或蒸蛋，友善飼養雞蛋將以完整全蛋方式供應，並搭配食農教育課程，提升學生動物福利及動物保護觀念。
教育局表示，友善飼養雞蛋來源將透過台北農產運銷公司，採經過認證且是室內平面飼養、母雞可在室內自由活動及覓食、設有產蛋箱的牧場，確保食材安全性。
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