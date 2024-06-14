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好特別的畢典！中華國小9畢業生潛水領畢業證書 見小丑魚尼莫超興奮

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
中華國小9位畢業生穿上潛水衣、背起空氣瓶，潛至水深3到5公尺的海中拿畢業證書。圖／中華國小提供
中華國小9位畢業生穿上潛水衣、背起空氣瓶，潛至水深3到5公尺的海中拿畢業證書。圖／中華國小提供

基隆市中華國小今天在外木山海域舉辦潛水畢業典禮，9位畢業生穿上潛水衣、背起空氣瓶，潛至水深3到5公尺的海中，再拿著畢業證書與美麗的海景拍下不一樣的海底畢業照。畢業生說，海中畢典令人難忘，這次親眼看到小丑魚「尼莫」、「多莉」，覺得很漂亮。

中華國小鄰近外木山海岸，也是中山區唯一雙語領航學校，潛水畢典是學校的傳統。家長說，對孩子而言，背著空氣瓶潛到海底是很特別的經驗，即使喝到海水，感受到海水的鹹，也都是很棒的生命經驗。

教導主任陳志宏說，「海遊龍宮」的潛水活動是結合海洋教育及游泳課程，讓學生循序漸進從游泳、浮潛到體驗水肺潛水。

小朋友Samuel跟Bruno上岸後很興奮表示，從沒有機會真正看到海底世界，這次看到了真正的「尼莫」、「多莉」，還有許多不認識但色彩繽紛各式品種的魚，覺得很漂亮。

校長詹麗娟表示，畢業生享受潛水暢遊海洋的樂趣，獨特畢業電禮每年向下傳承，讓中華國小的孩子為海洋盡一分心力。

中華國小9位畢業生穿上潛水衣、背起空氣瓶，潛至水深3到5公尺的海中拿畢業證書。圖／中華國小提供
中華國小9位畢業生穿上潛水衣、背起空氣瓶，潛至水深3到5公尺的海中拿畢業證書。圖／中華國小提供
中華國小9位畢業生穿上潛水衣、背起空氣瓶，潛至水深3到5公尺的海中拿畢業證書。圖／中華國小提供
中華國小9位畢業生穿上潛水衣、背起空氣瓶，潛至水深3到5公尺的海中拿畢業證書。圖／中華國小提供
中華國小9位畢業生穿上潛水衣、背起空氣瓶，潛至水深3到5公尺的海中拿畢業證書。圖／中華國小提供
中華國小9位畢業生穿上潛水衣、背起空氣瓶，潛至水深3到5公尺的海中拿畢業證書。圖／中華國小提供

基隆 畢業典禮

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