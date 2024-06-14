好特別的畢典！中華國小9畢業生潛水領畢業證書 見小丑魚尼莫超興奮
基隆市中華國小今天在外木山海域舉辦潛水畢業典禮，9位畢業生穿上潛水衣、背起空氣瓶，潛至水深3到5公尺的海中，再拿著畢業證書與美麗的海景拍下不一樣的海底畢業照。畢業生說，海中畢典令人難忘，這次親眼看到小丑魚「尼莫」、「多莉」，覺得很漂亮。
中華國小鄰近外木山海岸，也是中山區唯一雙語領航學校，潛水畢典是學校的傳統。家長說，對孩子而言，背著空氣瓶潛到海底是很特別的經驗，即使喝到海水，感受到海水的鹹，也都是很棒的生命經驗。
教導主任陳志宏說，「海遊龍宮」的潛水活動是結合海洋教育及游泳課程，讓學生循序漸進從游泳、浮潛到體驗水肺潛水。
小朋友Samuel跟Bruno上岸後很興奮表示，從沒有機會真正看到海底世界，這次看到了真正的「尼莫」、「多莉」，還有許多不認識但色彩繽紛各式品種的魚，覺得很漂亮。
校長詹麗娟表示，畢業生享受潛水暢遊海洋的樂趣，獨特畢業電禮每年向下傳承，讓中華國小的孩子為海洋盡一分心力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言